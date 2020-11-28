恐怖情人箍煲遭拒狂斬前女友案　租戶變戀人　分手成仇家

上水天平山村昨(27日)發生斬人血案，一名姓饒(33歲)男子欲與姓李(32歲)前女友重修舊好不果，有人疑在盛怒之下揮菜刀向李女的頭及身體狂斬5刀。饒事後被警方拘捕，李則昏迷送院治理，一度陷入危殆，幸經搶救後今晨(28日)稍見好轉，情況轉為嚴重。

有村內的清潔工人表示，饒與雙親在村內居住多年，其後李租住饒家屋旁的劏房， 雙方本來僅屬一般租戶關係，惟日久相對漸生情愫，感情逐漸升溫，發展成戀人，詎料戀情未能更上層樓，最終走上分手之路，更釀成今次事件。清潔工人形容饒平時頗有禮貌，不知道他們爆發爭執的緣由，附近鄰居亦稱平日並無在涉事單位聽到倆人爭吵及口角。

據悉，饒男任地盤工人，李女則無業，育有一名3歲兒子。2人拍拖約半年，並以上址劏房當愛巢同居，惟2個星期前雙方感情生變分手。昨午5時許，李返回劏房執拾個人物件時，饒欲挽舊情遭拒，雙方爆發激烈爭執。期間，有人懷疑突然情緒失控，以一把約30厘米長菜刀向李女狂斬，她猝不及防頭及身中5刀，負傷狂奔約100米外的燒烤場求救，終體力不支昏迷送院。警方經初步調查後，以涉嫌傷人將饒拘捕，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。