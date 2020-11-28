修例風波：黑暴潛藏社區　萬人被捕1747人未成年

去年6月開始的反修例事件持續逾年，近期似有收歛，但特首林鄭月娥昨日指，本港現時有禁聚令，有人認為「黑暴」只是潛伏於社區，當局不會掉以輕心。她強調，反修例風波中出現暴力場面，有逾1萬人被捕，當中有約2成是中、小學生，更有一些個案是由學校老師帶同參與，截至上月30日的警方統計顯示，因參加活動被捕的學生人數多達3974人，未成年者更有1747人。施政報告提出警司警誡計劃，政府強調並不是向「黑暴」釋出善意，而是希望讓18歲以下有悔意的青年改過自新。

林鄭月娥昨日出席電台節目解釋施政報告建議，她表示，自《港區國安法》實施以後，本港社會似乎恢復穩定，再沒有「黑暴」事件，但她亦稱，留意到有意見認為，現時有禁聚令等限制，「黑暴」只是潛伏於社區，指並不會掉以輕心。政府會密切留意相關情況，她指留意到有中、小學生以為自己是爭取社會公義而進行違法行為。

提到施政報告中的警司警誡計劃，她表示，十分年輕的學生被捕，並面臨檢控程序，提出讓符合條件的人士參加警司警誡計劃，並非向黑暴釋出善意，而是對上述現象感到「有啲心痛」，亦對有關年輕人進行違法行為的原因感到疑惑。

根據警方統計，自去年6月9日至今年10月31日，警方共拘捕10148人，被捕者年齡介乎11歲至84歲，未成年人多達17%，即約1747人。這批不足18歲的人士，便是施政報告提到警司警誡計劃的潛在對象。保安局早前提交立法會的文件指出，18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士,警方願意考慮採取讓其可改過自新的措施，例如以警司警誡或簽保守行為來處理，但前提是該未成年人士需承認他犯錯的行為。

警司警誡計劃是容許警司級或以上的警務人員可酌情考慮向犯罪的青少年作出警誡，代替提出刑事檢控，讓他們能夠有改過自新的機會。