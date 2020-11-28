今年首9個月虧損5.18億美元　傳滙控考慮全面撤出美國零售業務

滙控倘關閉美國零售網絡，意味該行將放棄過去40年試圖在美國成為一家提供全面服務的銀行。滙控的美國零售業務今年首9個月虧損5.18億美元，2018年及去年已分別蝕1.82億及2.79億美元。

現時滙控在美國東岸約有224家分行，遠不及摩根大通和美國銀行，該行2月重組時已承諾削減約80家分行，而滙豐內部認為美國零售業務缺乏規模效益，在現時經濟環境下難以成功重組。

報道亦稱，滙控美國零售業務重組的另一方案是採取全面數碼化的經營模式，並集中服務在美國居住的中國或印度僑民客戶，惟該市場現時已十分激烈，而現時滙控尚未有最後定案。

另一方面，消息人士說，滙控全面退出美國已不再在考慮之列，因為當地是重要的市場，尤其對投資銀行業務方面，滙控亦正擴大美國的財富管理部門。滙控高層可能建議投行集中服務國際性客戶，尤其是與亞洲和中東有關聯。