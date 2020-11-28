政Whats噏：被DQ楊岳橋「雙失」　公民黨成立14年黨魁首懸空

公民黨今日(28日)舉行第15屆周年黨員大會，選出新一屆執委，當中不乏新進區議員，但被DQ議員資格嘅楊岳橋，佢原本擔任嘅黨魁一職就懸空，點知連執委都冇佢份，究竟佢被DQ後喺黨仲有咩搞作呢？

原來該黨黨章規定，黨魁一定要係立法會議員，所以今年黨魁懸空，並唔係改咗黨章，而係成個黨都無人符合黨魁資格，亦係該黨成立14年，首次黨魁一職懸空，而譚文豪就接替已退黨嘅前議員陳淑莊做外務副主席。

至於楊岳橋會喺黨內擔任咩職位，黨主席梁家傑就話楊喺黨入面嘅工作會有安排同部署，遲下時機成熟會公布喎。有乜咁神秘呢？

被問到會唔會擔心黨內區議員被DQ，需唔需要主動聲明反對港獨同叫美方停止制裁香港，梁就話該黨一直都唔支持港獨，立場係唔會變嘅。佢又指美國制裁係美方國內事務，唔可以干涉。

既然人哋國家內政唔好干涉，但點解楊岳橋同該黨前議員郭榮鏗上年訪美，同美方官員代表討論《香港人權及民主法案》，並向美方提出要求盡快通過相關法案，唔知算唔算主動叫美國制裁香港官員呢？