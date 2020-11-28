鶴藪漁護營地仍被擅闖　私人營地繼續營山營海

東網揭發漁農自然護理署轄下的政府營地被人非法闖入露營，以及私人營地為圖利無視禁聚令出租予近40個帳篷後，今(28日)午到鶴藪營地視察，發現漁護署營地仍有市民闖入露營，私人營地方面則依然熱鬧，亦有約30多個帳篷，部分露營人士無戴口罩，情況未見改善。

在鶴藪營地所見，有5人於該處紮起兩個營帳，有營友表示，由於終日要戴口罩，故此想呼吸新鮮空氣。營友續稱，剛到達鶴藪營地時發現無人，以為自己「執到寶」，因平常非常多人，亦知悉附近有私人營地，但要收費及十分多人，環境相對狹窄，故此打算來漁護署營地「搏一搏」。被問知否擅闖漁護營地屬犯法行為，他們坦言知道。

至於私人營地方面，疫情爆發無阻遊人露營的雅興，現場可謂「營山營海」，幾千平方呎的土地出現約30多個密密麻麻的帳篷，部分露營人士未有戴口罩，有違禁聚令和口罩令之嫌。有營友亦有燒烤或野餐，當中超過4人聚餐，亦有露謍人士駕車前往營地，其私家車泊於附近農地，情況未有改善。