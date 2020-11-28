何君堯專訪：港府防疫未盡全力　促推行強制性全民檢測

本港新冠肺炎疫情反彈，確診數字持續高企，恢復與內地及澳門通關變得難上加難，本港經濟及市民生活均大受影響。議員何君堯接受東網專訪時指，疫情令本港經濟嚴重受挫，預料政府庫房在過去三季損失數千億元，同時不少市民與親人相隔異地，無法相見。有見及此，何日前去函特首林鄭月娥，促請政府推出「三管齊下」的防疫措施，包括推行強制性全民檢測、頒布「禁足令」以及推出本地「健康碼」，爭取本地確診個案盡快清零，並於明年1月與內地通關。

新一份《施政報告》內提及走出疫境，何君堯引述內容指，中央支持並要求香港採取一切「外防輸入、內防反彈」的措施，在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，惟港府在抗疫方面未盡全力，欠缺信心。何坦言兩地通關是民心所向，技術及支援亦到位，但政府長期「船頭驚鬼，船尾驚賊」，才導致通關流於口號，本港至今未能脫離疫情陰霾。

何君堯認為，政府必須進行強制性全民檢測。他指雖早前推出的自願性全民檢測成效不大，但為強制性全民檢測打下基礎，不少政黨、組織及專家都認為「長痛不如短痛」，政府應當順應民意盡快實施。何續指，早前的火眼實驗室每天檢測能力達50萬個樣本，故預料全港強制性全民檢測可在半個月內完成，其後本港不再出現確診個案，再用14日時間向內地證明香港疫情結束，爭取在明年1月1日通關。

對於強制性全民檢測的操作模式，何建議讓從事紀律部隊、醫療服務業、交通運輸業、物流業、飲食業等人士優先進行檢測，以保證社會最基本的運作。同時建議政府引用《緊急情況規例條例》頒布「禁足令」，讓未接受檢測的市民不得離開住所。而警方與政府成立的民安隊，以及各管理行業的員工亦應協助執行「禁足令」，倘若有市民在未接受檢測的情況下離開住所，將即時被拘捕。

至於檢測地點及本地健康碼的安排，何君堯建議政府參考區議會選舉時在各地設立投票站的做法，將投票站轉為檢測站，相信難度不大。在接受檢測後，確診市民會被直接送往隔離中心或醫院，若證實沒染疫則可獲發本地「健康碼」，供其出入任何地方。同時間，政府應大量印刷二維碼單張並張貼於各場所，要求市民進入任何地方時均需掃描二維碼，從而切斷傳播鏈。

何君堯指，港府一直爭取與內地恢復通關，但未能做到本地確診個案清零之餘，亦遲遲未推出強制性全民檢測，辦事手法並非「急市民所急」。他強調，防疫措施必須果斷、高效才能令市民恢復對政府的信心，故希望政府盡快採取上述措施，向市民展示控制疫情的決心。