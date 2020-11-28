何君堯專訪：善用棕地建屋　推司法改革　議會撥亂反正

對於新一份《施政報告》堅持推行「明日大嶼」的大型填海工程，議員何君堯尤其關注，他認為有關工程造價高昂，更需時逾10年之久，建議政府善用棕地及郊野公園用地建屋，解燃眉之急。另外，他留意到過去一年的反修例示威令本港法治受挫，認為政府應盡快進行司法改革，設立量刑委員會。他又希望在立法會延任不少於1年的時間內，可以撥亂反正，令議事程序順暢。

本港房屋土地供應長期短缺，但政府非但沒有發展現有土地，還無視爭議硬推「明日大嶼」計劃。何君堯指，「明日大嶼」計劃最少斥資6240億元，但需等待14年才讓住戶入伙，直言「遠水不能救近火」，填海價錢高昂且不明智。反問政府為何不好好運用《收回土地條例》，發展棕地及收購發展商囤積的土地，批評政府擬運用高數倍價錢自行填海的做法怪誕。他又建議政府可修改《郊野公園條例》，收回部分郊野公園用地及建屋，為市民的生活「做返應該做嘅嘢」。

另外，反修例示威導致本港法治受挫，部分法官就反修例案件判刑惹外界爭議，何君堯認為政府應進行司法改革。他指出，過去屢次出現「警察拉人、法官放人」的情況，部分市民更質疑法官的量刑欠缺標準，甚至顛覆法治精神，加上特首在新一份《施政報告》提出，對18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的人士採取警司警誡等方式處理，故港府亦應設立量刑委員會，對罪行懲處的最低標準設限，強調該等方式不干涉司法獨立。

至於立法會層面，何君堯認為應利用延任時間及議會新常態，盡快修改《議事規則》內有關點算法定人數的條文。他解釋，倘若議員處於大樓內，就可當作正在出席會議，避免議員濫用「敲鐘」作「拉布」用途。又認為政府應盡早完成包括訂立《基本法》23條等工作，並積極提交惠及市民的法案，強調會持續監察政府。