虐畜狂魔猛刺頸動脈及生殖器　梅窩黃牛1死4傷

近期不停發生虐待動物事件，連大嶼山的黃牛亦不放過，禍因是律政司放生多宗虐待動物案件的後遺症，令施虐者誤以為沒有刑事責任。有區議員自本月中至廿七日，接獲多宗刀傷聚居梅窩一帶黃牛及水牛的報告，據當地義工表示，檢驗梅窩受傷的黃牛發現，狂徒疑蓄意用利器割傷牛隻，牠們受傷的傷口見到圓形血洞，近頸動脈、腿部及生殖器官位置亦有被割痕迹，兩星期以來，造成牛隻1死4傷。

長期照顧區內黃牛、水牛的居民及義工已向警方報案，並透露漁護署獸醫檢驗後指牛隻傷口是利器切割造成，義工們期望警方能夠及早查出真兇，將這類嚴重虐待動物行兇者繩之於法。

東涌區議員郭平說，月中至前日約兩周，梅窩接接連發生懷疑兇徒用利器傷害流浪社區牛隻，最少5傷，其中一隻傷重死亡。經化驗後，推算兇徒疑用水喉鐵通、斜鋸通口做利器，疑被虐殺的牛，傷口完整並清晰可見圓形血洞，分別佈滿近頸動脈、腿部及生殖器官位置。

郭平亦認為，港府在發展大嶼山時，漠視「原居民」黃牛等的生存空間，迫令黃牛到民居或農地覓食，懷疑因為該種行徑遭人虐待或報復。他要求漁護署訂立清晰保護社區牛隻政策、設立大嶼山動物醫療中心，即時救治傷病的動物等。