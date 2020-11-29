東方日報A1：東網直擊食署外判工日做兩粒鐘　打牌瞓覺好輕鬆

食環署外判工鄉郊集體蛇王，睡覺打牌享受人生。食環署對外判承辦商監管不力，早前申訴專員已主動調查，但有外判防治蟲鼠組再被揭蛇王。東網連日追蹤，直擊西貢一隊5名工人每日工作僅2至4小時，日日到涼亭「打躉」，睡覺、吸煙等開飯，甚至開工期間躲於偏僻石屋打麻雀。疫情未見放緩，該區鼠患指數倍升，工會代表斥食環署監督鄉郊外判隊是鞭長莫及，立法會議員更鬧爆離譜，必須嚴懲。

「6月嗰陣突然間裝咗冷氣，有山友聽到打麻雀聲！」西貢大藍湖路近衞奕信徑第四段入口，一間原本被雜草圍封的隱世石屋，年中被人清走野草，又安裝冷氣機，闢為「私竇」，令山友陳先生甚感奇怪，不遠處卻見停泊一輛標示食環署承辦商的客貨車。

東網記者追蹤逾一個月，揭發該客貨車為區內外判防治蟲鼠組使用，通常車上連司機有4男1女中年工人。每日早上約8時，他們由西貢鄧肇堅運動場出發，卻甚少直駛到工作地點，而是先駛往南邊圍一個公廁對出的空地停下，全部人到附近的涼亭「打躉」，有時會收到指令，外出一至兩個小時折返，但更多時候是「Hea」足整個早上，有人玩電話，有人大聲聊天，有人吸煙，甚至索性躺在石櫈上呼呼大睡。

外判小隊「Hea」到中午等開飯，每日由女組員在涼亭以氣體爐煮食，餐餐有飯有菜。其中一日，他們午餐後到蠔涌村進行滅蚊工作，穿上藍色制服及手持噴霧器及掃把等工具，在村內清理渠道及噴灑蚊油，惟只工作大約半小時就收隊，再回到涼亭，等到下午4時就全體上車，回到有關運動場打卡收工。

更離譜的是，11月一個周五下午，他們全隊人乘客貨車到石屋私竇攻打四方城。石屋內擺放一張麻雀枱及四張靠背椅，窗邊放有硬幣，當日下午，記者直擊小隊中的4名男子在屋內竹戰，有人赤膊上陣、有人拉下口罩，期間高談闊論，3小時後他們走出屋外散步，有兩人吸煙，直至下午4時，才登上客貨車離開打卡收工。

疫情下鼠患備受關注，根據食環署統計，西貢區鼠患指數去年下半年達3.6，為上半年數據的4倍，然而由公帑支薪的外判工竟「有鼠不治專蛇王」。西貢區議員范國威直言不可接受，直指政府外判工作不代表外判責任，部門在監督上責無旁貸，他直斥該隊人是有組織、有預謀地蛇王，情節相當嚴重，署方必須向相關外判公司問責，甚至扣除相關服務金。

「今時今日仲有呢啲工作態度絕對唔可以容忍，唔可以放生，一定要嚴懲！」議員柯創盛對於有人工作期間打麻雀感到嘩然，直言疫情下不少人失業，有人卻不珍惜工作「懶懶閒」，食環署必須加強監察，檢討現行機制，在合約制中「加辣」，如一旦發現有人蛇王就要懲罰，否則是縱容外判工蛇王，變相浪費公帑。

食環署職工權益工會副主席李美笑表示，外判工人數眾多，西貢區的防治蟲鼠小隊更有車要四處工作，食環署在監察人手上不足，對於隱蔽的蛇王地點更是鞭長莫及，署方常採取抽樣調查方式，監察作用有限，「可能得一架車去巡，睇唔到就睇唔到。」

食環署確認有關人員為該署防治蟲鼠服務承辦商的員工。發言人指，該署會就有關投訴作調查及跟進，並會繼續密切監察承辦商的服務表現，確保其遵守服務合約的規定。

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