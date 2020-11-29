傳國泰貴賓室再裁百名員工　員工嘆搵工難感徬徨

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，業績欠佳，在新冠肺炎疫情下更客量大跌，連累機場貴賓室門堪羅雀，有傳營運商索迪斯獲政府保就業計劃補貼工資後仍要裁員。有索迪斯員工對本報投訴指，公司已收集員工資料、擬定名單，擬明日裁走約百名員工；民航工會表示亦有聽聞事件。索迪斯回覆時未有否認裁員一事，指明白員工的關注，會與員工保持緊密聯繫及溝通。

疫情令全球航空業幾近停擺，根據香港機場管理局數字，今年首10個月機場客運量為870萬人次，較去年同期大跌85.8%；國泰集團公布10月載客量仍僅有3.8萬人次，較去年同月下跌98.6%。翻查資料，索迪斯屬跨國企業，總部位於法國，旗下香港公司自2018年年中起負責營運本港機場所有國泰貴賓室，包括頭等及商務多間貴賓室。有前員工指本年4月公司已裁走約60人。其後索迪斯在第1期保就業計劃中，獲批逾2500萬元工資津貼，承諾受薪人數為1083人；第2期保就業獲批名單中，暫未見該公司。

該員工指，過去8個月每月均有半數日子需放無薪假，目前疫情未知何時過去，得知月底或被裁走、失去工作，他大嘆現時找工作難，跟其他在國泰貴賓室工作的同事均感到非常徬徨，士氣低落。他亦擔心即使不被裁走，亦怕要如國泰「幸存」的空中服務員及機師一樣，簽署條件「辛辣」的新合約。

國泰回覆指，有關機場貴賓室乃由第三方服務供應商索迪斯負責營運，就有關該公司與其員工的安排事宜，需直接聯絡該公司。而索迪斯則未有正面回應會否裁員，僅表示在疫情持續影響下，理解員工的關注，會與員工保持溝通。香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明指，有聽聞裁員事件，目前正在了解當中，並稱機場現時確實無生意，而保就業計劃亦將於本月底完結，預料未來會有更多公司裁員。