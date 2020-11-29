銅鑼灣樓上吧違停業令　25酒客遭票控

為加強抗疫，警方灣仔警區人員今日(29日)凌晨時份，在銅鑼灣一帶進行查牌工作，期間在登龍街發現一間樓上酒吧在凌晨兩時仍然營業，場內有25人聚集消遣，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

警員即時向該25人發出定額罰款通知書，而酒吧一名30歲女負責人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。警方將跟進並向酒吧負責人作出檢控。

警方呼籲市民顧己及人，盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒在社區所傳播的風險。

早前有立法會議員狠批樓上無牌酒吧妄視法律，部分更向年青人提供免費毒品，誘使他們沉淪毒海、誤入岐途。葛亦擔憂，在新冠肺炎疫情下，市民無法在持牌酒吧消遣，可能會傾向往樓上酒吧飲酒作樂，使得相關治安問題惡化，更有可能在酒吧內出現社區傳播鍊，而確診者又未必會坦白透露行蹤，使疫情傳播更難追蹤，直言樓上酒吧「禍害成個香港」。除警方需加強巡邏執法外，法例上亦應加強罰則，切實打擊罪惡溫床。

亦有酒牌局前成員指，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。他又指，樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危。他認為，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。