屯門新檢測中心門可羅雀　市民批指示不清：其他人未必識嚟

新冠肺炎第4波疫情來襲，港府早前宣布在九龍和新界增設5間社區檢測中心，首階段運作3個月，提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集和病毒檢測服務。其中，屯門兆麟社區會堂的檢測中心今日(29日)投入服務，現場所見，只有小量市民到場，中心外未有任何告示交代中心位置及是否已開放，有市民認為現場指示不清，非居於附近者或「未必識嚟」。

東網記者今早到兆麟社區會堂視察運作情況。檢測中心設在會堂內，須先乘電梯上一層，但會堂正門未有張貼任何指示，列明檢測中心的位置或是否已開放。即使得知中心已開放的市民，亦需先花時間尋找檢測地點。觀察所見，由早上8時開放至9時半，約有30至40人到場接受檢測，過程中市民無須大排長龍，每人大約5分鐘已完成檢測程序。

市民黃先生約9時許到達中心接受檢測，他指得悉新中心今日開放，故前來檢測。他指，由於居於附近，故不用花太多時間尋找中心位置，但現場所見沒有太多人到場，估計其他市民「未必識嚟」。他續指，近日第4波疫情爆發，有多宗確診個案，為健康着想故前來檢測；又形容自己雖然首次作檢測，但過程「幾快又順暢」。

其餘4個檢測中心分別位於荔景社區會堂、粉嶺和興社區會堂、坑口社區會堂和油塘社區會堂。除了坑口社區會堂和油塘社區會堂明日(30日)才正式啟動，其餘中心已經投入服務，市民可預約和即場登記檢測，開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。