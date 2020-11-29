金儷星增至73宗成歌舞群組最大播疫地　九龍殯儀館2人中招

新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署昨日（28日）再披露新一批確診者潛伏期及傳染期行蹤表及住址，最大的爆疫「歌舞群組」至今累計417宗確診，至今已有28間歌舞場所被列入強制檢測名單。爆疫最嚴峻的場所是位於旺角金雞廣場的「金儷星」，累計錄得73宗確診個案，屬最多人到訪的地方，最後有確診者到訪日期為本月21日。

此外，源頭不明個案過去7日破百宗，昨日其中一名66歲源頭不明的女確診者，於本月24日發病，傳染期22日曾到大鴻輝（荃灣）中心「常滿百家菜」的點心自助中菜館、屯門黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳及九龍殯儀館。

同日，另一名源頭不明的確診者店亦曾到過九龍殯儀館，為69歲女患者，居於觀塘秀茂坪邨秀樂樓。她於本月20日發病，16日到過九龍城黃埔天地會所1號博藝會，該處曾有2名歌舞群組確診者同日到訪過。

此外確診者住址分布港九及新界多個大型屋苑，包括太古城、鰂魚涌康山花園、西灣河鯉景灣、鴨脷洲海怡半島、沙田第一城、大圍世界花園、沙田銀禧花園和將軍澳新都城等。

「新一批確診者住所名單」

●西環 學士臺2座

●西灣河 鯉景灣逸星閣

●北角 月明樓

●北角 天后廟道 慧雅閣

●北角 華美達盛景酒店

●香港仔 華貴邨華善樓

●筲箕灣 東駿苑銀駿閣

●鰂魚涌 康山花園2座

●鴨脷洲 利東邨東茂樓

●鴨脷洲 海怡半島豐景閣29座

●跑馬地 養和醫院

●銅鑼灣 融園

●灣仔 鴻福大廈

●灣仔 麗駿酒店

●灣仔 鴻福大廈

●太古城 海景花園金楓閣

●觀塘 秀茂坪邨秀樂樓

●觀塘 協威園

●新蒲崗 采頤花園6座

●慈雲山 慈民邨民健樓

●牛頭角 觀塘花園大廈百靈樓

●牛頭角 牛頭角上邨常榮樓

●牛頭角 樂華北邨勤華樓

●牛頭角 宏光樓

●牛頭角 牛頭角下邨貴亮樓

●九龍灣 麗晶花園18座

●藍田 藍田邨藍蔚樓

●九龍城 德朗邨德珊樓

●荔枝角 美孚新邨5期

●深水埗 白田邨盛田樓

●深水埗 麗安邨麗德樓

●黃大仙 黃大仙下邨龍逸樓

●黃大仙 鵬程苑

●黃大仙 東匯邨匯智樓

●黃大仙 鑽嶺

●長沙灣 順景華庭

●長沙灣 凱樂苑凱碧閣

●旺角 廣榮樓

●旺角 啟運大廈

●旺角 上海街703號

●油麻地 文蔚樓

●大角咀 中原樓

●尖沙咀 港景峰

●土瓜灣 上鄉道35-37號聯發大廈

●紅磡 富輝大廈

●粉嶺 花都廣場7座

●粉嶺 華明邨富明樓

●大埔 景雅苑景欣閣

●大埔 太和邨居和樓

●大埔 培錦樓

●大埔 翠怡花園B座

●大埔 培錦樓

●上水 清河邨清平樓

●上水 彩園邨彩玉樓

●沙田 沙田第一城33座

●沙田 銀禧花園7座

●馬鞍山 恆安邨恆日樓

●馬鞍山 耀安邨耀欣樓

●大圍 美田邨美樂樓

●大圍 世界花園月桂閣

●大圍 秦石邨石晶樓

●天水圍 柏慧豪廷2期8座

●元朗 蝶翠峰17座

●元朗 屏山塘坊村

●屯門 欣田邨喜田樓

●屯門 山景邨景安樓

●屯門 寶田邨6座

●屯門 大興邨興泰樓

●屯門 屯門友愛邨愛明樓

●屯門 藍地泥圍

●荃灣 遠東絲麗酒店

●葵青 葵芳邨葵明樓

●葵涌 葵盛西邨8座

●青衣 長安邨安濤樓

●青衣 長安邨安濤樓

●西貢 沙角尾

●將軍澳 煜明苑焜明閣

●將軍澳 新都城2期