住屋價格仍遠高市民可負擔水平　陳茂波指目前不具住宅撤辣空間

新一份施政報告未有處理住宅物業「撤辣」，財政司司長陳茂波今日(29日)發表網誌表示，現階段不具備放寬住宅物業市場需求管理措施的空間，政府會密切留意市場，作持續動態評估，但毋須就「撤辣」訂出硬指標或時限。他解釋，即使本港經濟持續5個季度呈負增長，期內住宅樓價累計只是回落不足3%，反映住宅市場仍然堅挺，住屋價格仍遠高於一般市民可負擔水平。

陳茂波續指，住宅樓市在近年因社會事件和疫情而有所調整，但實際的住屋需求和低息環境令樓價仍高企，現時住宅樓價與2010年引入需求管理措施(俗稱「辣招」)前相比，累計升幅逾1倍。

他表示，政府須審慎評估私人住宅樓市「辣招」仍否適切，相關考慮因素包括樓價下跌的幅度與速度，包括同區一手、二手樓之間的樓價差距變化；成交量，包括一手、二手樓市銷情；未來住宅樓宇的供應量，包括落成量、發展商手頭可隨時開售單位的數量，以及短中期的潛在供應量；整體經濟情況與展望，除了本港經濟及就業情況、利率走勢及市場資金量，還須注意外圍經濟環境。

陳稱，本港經濟過去1年半持續受壓，新一波疫情更迅速地在社區擴散，情況令人憂慮；店舖經營倍添困難，商用物業市場已明顯下調，零售舖位價格更比2013年引入非住宅物業雙倍從價印花稅(DSD)時低1%，現時是撤辣的合適時機。