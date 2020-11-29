黎智英稱入獄將成為人生巔峰　政界學者斥大放厥詞乞求外國打救

被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首、涉違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英，今早(29日)在社交平台再度乞求外國關注香港，揚言香港與中央對抗失敗的話，亦即代表西方國家價值體系的落敗，他更指若最後因爭取民主而入獄將會成為他人生的巔峰。有學者批評黎智英不斷公開乞求西方關注，只是想將外國焦點放在自己身上，真正求援的是黎。政界人士亦指黎實際是擔心入獄才大放厥詞，又形容黎現時猶如「在熱鍋上的螞蟻」，乞求美國出手打救。

黎智英今早與美國《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）對談時指，香港正分享着自由世界（free world）的價值，認為若這種價值在中國內宣揚，絕對會分裂中國的政權，亦正因如此中央才以如此積極的手段對付他。他認為世界需要明白，香港正於前線為代表著全世界的價值與中央對抗，若港人失敗，這將代表西方國家價值體系的落敗。

黎又認為只要他愈陷入危機中，就愈能引起世界關注香港的情況，重申需要世界為香港發聲及支持，強調不會放棄。他又指如果最後入獄將成人生的巔峰（the peak of my life）。他呼籲，關注人權議題的新任美國總統拜登可以付諸行動，建議美方未來與中國就貿易問題重啟談判時，應該將有關香港法治、自由以及新疆人權等問題一併討論。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強質疑，黎智英不斷公開乞求西方關注香港，只為將外國焦點放在自己身上而非香港，真正求援的是黎。他認為，黎及其助手Mark Simon早前捲入涉造假抹黑拜登的醜聞，已經構成干預選舉行為，現時呼籲拜登為港發聲，只是希望美方制裁中國，並從中修補與拜登的關係，但對方會否理會黎亦成很大疑問。

陳偉強又批評，黎智英經常自翊為自由主義者，他需要知道世界的價值觀是多元的，每個國家都有所屬的政治體系及被包容，但黎現時卻認為英、美政治體系適用全世界，將其強加於香港及內地，怒斥黎的認知錯誤及反民主，批評有關想法是虛偽。

對於黎指若香港對抗失敗，西方國家價值體系將崩潰，陳偉強指是啼笑皆非的說法，重申香港制度如何演化與西方國家沒有任何關係，認為西方民主制度現時也陷入很大危機。他以美國總統特朗普在選舉後依然「賴死唔走」，並用不同方法阻撓對手上台為例，指美國的民主制度根本不需要外界介入就已經步入衰落，質疑黎將西方價值捧得過於「神聖」。

對於黎智英表示若入獄將成人生巔峰，陳偉強提及黎過去曾指若被捕也不願被送到內地審訊，斥黎現時大放厥詞。

「23萬監察」發言人王國興批評黎不斷老調重提，予人感覺如「老鼠跌入天秤」，自視過高，將自己的身價抬高。他認為黎經常提及自己為港而戰，又將自己的政治意念強加於中國，當其被繩之以法後就可以形容自己為首當其衝、被「迫害」的人士。

王國興質疑黎的言論只為譁眾取寵以討好拜登政府，並要求美方干涉中國內政、插手香港事務。王斥黎為帶罪之身，但仍不斷在網上發表這些言論，全因美國當他如「棄卒」仍未伸手打救他，反映他現時有如「在熱鍋上的螞蟻」，心情非常徬徨、急躁，相信黎也十分擔心要入獄，才會說出入獄會是人生巔峰的說話。