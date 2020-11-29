相思灣村僭建碼頭依舊　王國興斥地署執法不嚴恐變永久建築

東方報業集團揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」逾一個月，地政總署聲稱會噴草修復，惟至今仍只是鑿開部分路段的混凝土，連日來未見有人開工，今早（29日）依舊未見有人在場工作；至於霸佔官地的僭建碼頭圍封一個月亦未清拆，神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店今晨未有客人光顧，惟他近期有人光顧才開門，試圖掩人耳目。關注組織批評地署執法寬鬆，若持續下去恐令僭建碼頭變「永久建築物」，促盡快還原及追討相關費用。

違建道路被揭發後，地署早前派人在違建道路屬官地範圍，以及神秘丁屋附近的石屎鑿開和運走，部分路段呈現「半石屎、半泥地」狀態，地署早前聲稱的噴草修復，現場至今只有黃泥未見草綠，今早如常未見工人開工。而豎立的多個石躉、鐵柱及政府土地告示牌，則分布在不同位置，以阻止車輛進出。屬中邦發展有限公司持有的地皮，在早前亦有工人將石屎鑿開夾走，現場還原為泥地；位於自然保育區的非法廢料場，泥地亦已平整。

天氣轉涼，村內由神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店，今早未見客人光顧。據知，黃此刻只會向熟客提供租艇服務，亦不會招待新手，當有客人到來時才會開門，無人光顧則掩門佯裝關店。店舖對出的僭建碼頭雖被鐵絲網圍封一個月，然而至今未見有展開復修迹象，而客人經由該店租用獨木舟後都利用碼頭旁的梯級落水。

「相思灣村呢件事係暴露咗政府部門『有法不執』、『執法不嚴』的弊病！」「23萬監察」召集人王國興直指地政總署「踢一踢，郁一郁」，處理事件上效率過低，有瀆職之嫌。王指，圍封僭建碼頭只是權宜之計，若遲遲未有下一步行動，恐會令其變成永久建築物。他促請地署盡快將碼頭還原，並向涉事人追討相關費用，以儆效尤。