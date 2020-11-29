煥然懿居貨尾超額申請113倍　市建局擬提早2023年預售二期

市區重建局推出的「首置」先導項目、土瓜灣「煥然懿居」餘下的43個「首置」單位，於上周一(23日)截止申請，共收到4909份申請，超額高達113倍。市建局行政總監韋志成今日(29日)在網誌表示，市建局預計將於12月內進行電腦攪珠，並最快在12月下旬邀請申請者見面。由於市民對首置的反應相當踴躍，局方已要求加快「煥然懿居」二期的工程進度，並爭取將原本2024年預售，推前至2023年，以回應市民首置物業的需求。

韋續指，這次發售的43個「首置」單位以兩房和三房為主要戶型，較迎合家庭戶的居住需要。根據初步統計，首置先導項目中，家庭申請者佔42%，比去年有明顯增加，其餘為一人申請者。另外，是次項目有接近90%申請者為「80後」和「90後」，其中單身「90後」佔30%，甚至有少數是「00後」的18至20歲青年，反映他們渴望盡早置業的意願。

韋指在過去兩個多星期，共有超過410位市民到示範單位參觀，反映首置項目作為政府完善房屋階梯的重要一環，定位正確，有助滿足社會上收入較高的中產家庭的置業需要，市建局會配合施政報告措施，全力推展兩個新首置項目，包括「煥然懿居」二期的春田街/崇志街重建項目，以及與香港平民屋宇公司合作推展的大坑西邨重建計劃，將會向城規會提交修訂規劃建議。

至於大坑西邨重建方面，韋透露指，單位面積會按市建局住宅項目最細單位不少於300平方呎實用面積，以及「煥然懿居」平均面積約400平方呎的標準作為參考，以配合首置買家，尤其是家庭申請者的居住需要。