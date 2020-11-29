社署向院舍發疫情應變安排須知　要求預先準備平安袋方便撤離

第3波疫情一度由社區傳入安老院舍及殘疾人士院舍，不少院舍更出現緊急「漏夜撤離」，為避免新一波疫情再度於院舍大爆發，社會福利署公布《有關2019冠狀病毒病安老院/殘疾人士院舍有住客或職員成為確診個案應變安排須知》，要求院舍為院友預先填寫資料、準備「平安袋」、識別手帶，冀令日後的院舍撤離更順暢。

文件指，院舍應及早作應變準備，預先制定工作指引及協助院友接受檢疫的分工安排。同時，須經常更新院友名單及緊急聯絡電話清單。當院舍有院友或職員成為確診個案，社署亦要求院舍另外提交一張「住客名單及身體概況」表格，除了提供院友的個人資料，亦需填報院友的特殊醫療需要、活動能力、認知能力等資料。院舍亦需為院友預備識別手帶。

另外，社署要求院舍預先為院友準備輕便載物袋（平安袋），並列出物品清單，包括身份證明文件正本、過去2年病歷資料及出院記錄（牌板）、個人護理記錄、處方藥物、必要的個人物品如助聽器、假牙等。社署強調，入住檢疫中心的院友不可攜帶非必要物品，如輪椅、步行品等，以減低傳播感染風險。

文件亦提到，若有院友在院舍內接受醫學監察，院舍須安排不用檢疫的職員為他們提供服務，並在任何時間都符合規例訂明的最低人手要求。若全體院友及員工須離院檢疫、院舍在暫時關閉期間，院舍經營者須派代表與社署保持聯絡，以安排及協助環境消毒。

被問到為何在多間院舍出現爆發後才推出上述文件，社署回覆指，這份須知是總結過往行動的經驗，並諮詢衞生署及醫院管理局後制定，旨在協助院舍預先制訂應變方案，使日後在有需要時能更暢順地安排住客離院檢疫。而院舍應按個別情況，作出相應調整，以符合實際運作的需要。