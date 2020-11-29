新冠疫情第4波續惡化　政府研提高禁聚令等罰則

新冠肺炎肆虐香港近一年，至今仍未能竭止疫情，行政長官林鄭月娥今早(29日)在電視節目表示，第4波疫情會繼續惡化，呼籲市民嚴格遵守防疫指示，又表明會研究加強防疫禁令的罰則，例如目前違反「禁聚令」等的定額罰款僅為2000港元，認為應提高至具阻嚇性的水平。

此外，林鄭日前形容，在香港採取內地形式的「全民強制檢疫」是不可行、「流於口號」。被問到特區政府指要「清零」亦僅是「流於口號」時，她認為「清零」目標在某程度上展示政府的決心，亦指會訂立更多政策或法例以達至「清零」目標，但重申目前在未有有效疫苗前，需要市民共同努力。

而食物及衞生局局長陳肇始每逢周日便會更新網誌，「早識別、早隔離、早治療」，「外防輸入，內防擴散」幾乎成每周網誌固定出現的「萬能key」金句，她今日發布的最新網誌，提到「全力以赴，力爭『清零』」，惟一直被專家詬病的豁免人士漏洞，陳在網誌卻隻字不提何時再收緊，更指有關豁免安排對維持香港必需的社會及經濟運作，以及確保市民生活所需不受影響實屬必要。

陳肇始的網誌幾乎每篇均是「舊調重彈」，重複現有防疫政策，今日最新網誌提到，最近社區中不明源頭的確診個案和群組感染再次出現，當中的歌舞群組所涉及的確診人數更是過去11個月以來最多、最廣泛，更加是跨區、跨階層、跨界別。為控制新一波疫情以免一發不可收拾，當局要「外防輸入、內防反彈」嚴控疫情。

對於多名醫學專家認為第4波疫情源頭或來自獲豁免檢疫人士，促盡快堵截漏洞，陳未有正面回應，更補充本港豁免檢疫人士大部分是機組人員，佔93%，另有5%是抵港換班的船員，餘下2%則是外國領事等其他人士。