餐廳疫下求生推上門廚師到會服務　律師指行為或屬違法

本港疫情確診數字居高不下，餐飲業同時受到禁聚令影響，令食客人數減少，有日式餐廳轉而以「廚師到會」方式作招徠，上門為顧客提供煮食服務。有大律師指，若有餐廳以商業形式提供「廚師到會」服務，有機會違反第132X章《食物業規例》規定。

大律師陸偉雄表示，一般餐廳牌照只能於指定地方工作，若你轉移到另一地方處理、烹調食物，該處所就成為處理食物場地，理應受到監管，「送外賣就無事，因為你早就煮好，但如果廚師到會，在該處煮食，程序就等於一個食物工場的程序」。他又指，一旦有餐廳安排「廚師到會」，而食物出現問題，理應需要面對法律責任。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，「廚師到會」服務以往都存在，只是選用此服務的人都是富豪，而現時因疫情影響晚市，才會衍生出來。他認為，餐廳若提供或宣傳「廚師到會」服務，的確違反相關法例，但若廚師以私人身份到訪友人住所，就不應受此法所限，「你工人喺你屋企煮飯都收你錢，咁係咪唔允許，其實就係請鐘點來煮飯一樣。」

林又說，食環署如何證明廚師提供到會服務是一大問題，認為有關執法存有困難。