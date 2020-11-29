林鄭承認政府機關不完美　沒正面回應司法機構需否改革

在過去一段時間，法官就多宗反修例案件的裁決及言論惹起爭議。特首林鄭月娥今早(29日)出席一個電視節目時，被問到本港有否有需要進行司法改革時，她承認政府每一個機關都不完美，但無正面回應涉及法官質素的問題。她又認為「自己對香港的建設多於對香港的破壞」，故才會選擇繼續在位。

林鄭指政府的每一個機關都並非完美，故才需要進行完善工作。她舉例，指行政機關有不完美之處，故亦有在《施政報告》中提出改善措施；而在立法機關，有議員建議修改《議事規則》防止出現被濫用的情況。至於司法機關方面，林鄭指司法機構在疫情下亦有多用科技協助，但她無正面回應涉及法官質素及司法機構需否改革的問題。

被問到是否有法官對「一國兩制」不認識時，林鄭回應時指「不會這樣說」，但指1997年至今已屆23年，唯香港社會在此方面仍有所不足，每當發生涉及中央與香港關係的事情時「都會出事」。

她又不認同有意見認為部分法官審案時將個人利益凌駕公共利益，強調法官已宣誓表明會根據法例和證據、按法律精神作裁決，並非單純要求以「愛國」的角度去審判，希望社會不要因為某一法官在判辭中所用的某些字眼，而得到有關觀感。

對於有人形容林鄭將本港所有深層次問題「放上枱面」，其「破壞性」冠絕歷任特首，林鄭反指自己的「建設性」亦較高，強調不應迴避處理本港的深層次問題；又重提自己曾任40年公職，抱有「見到有困難，便會盡我最大努力解決」的做事態度，舉例指自己在其任內第4份《施政報告》亦有提出要解決房屋問題。

被問到是否認為「自己對香港的建設多於對香港的破壞」時，林鄭表明自己基於上述信念而繼續在位，「若果我每一日做行政長官，係喺度破壞呢一個我咁心愛嘅地方，我唔會繼續坐喺度。」