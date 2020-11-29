兩大超市申保就業後須回饋　關注組織質疑貨品價格跌幅有限

疫情期間，市民較多在家用膳，不少人會到超市購買食材和日用品。其中兩大連鎖超市惠康及百佳，在第二期保就業計劃中更分別獲得逾1.8億港元及逾1.6億港元的工資津貼。雖然政府要求兩大超市須回饋社會及惠贈弱勢社，但有關注超市價格的組織指出，兩大超市未有因而顯著調低貨品售價，促他們推出「全單七折」，以惠及全港市民。東網正向兩大超市查詢。

超市價格關注組選定21項貨品，自8月底每逢周五進行超市價格指數統計，發現兩大超市的價格指數下跌幅度極微。在11月20日的統計，惠康的價格指數為637.5，較首次調查的639.6僅下趺2.1，跌幅只有0.32%；百佳的價格指數為622.1，較首次調查的658.2下趺18.6，跌幅不足3%。

關注組又指出，在21項監察貨品中，百佳與惠康分別有7款及5款貨品，其11月的平均售價高於9月。關注組解釋指，縱然超市宣布部分指定貨品推出「鎖定價」，但同類貨品仍有機會加價，如惠康將「金象牌5公斤頂上茉莉香米」的鎖定價定為75港元，百佳雖跟隨將相同產品售價調低至同等水平，但另一款食米「金鳳牌5公斤泰國頂級香米」，於兩間超市的價格均不減反增，由9月平均價分別為94.9港元及95.6港元，升至11月的平均售價為95.9港元，變相部分市民仍要「捱貴米」。

關注組召集人顏汶羽表示，超市價格指數反映出兩大超市雖獲保就業津貼，卻未有顯著調低貨品售價，難達致全民受惠。他強調，兩大超市應履行社會責任，加上未來保就業將結束、第4波疫情將持續影響本港經濟，促兩大超市推出「全單七折」，惠及所有市民，減輕他們購買食材及日用品的開支負擔。