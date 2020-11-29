學者指75%校長同意改通識科　議員批勿把所有問題賴學生

通識科教育多年來爭議不斷，新一份《施政報告》提到將改革通識科，會易名和更改評分準則為「合格或不合格」。有學者今日(29日)在一個論壇節目表示，事實上有75%校長認為通識科要作出改變，故在綜合各方面意見後，覺得在不影響科目架構的前提下，更改其考評準則是較交適合的做法。惟有議員和區議員批評，當局似乎想找代罪羔羊，直斥當局不要將所有問題推卸到學生身上。

曾任大學客席講師的黃元山表示，現行通識科的範圍太廣，質疑學生是否能在每個範疇得到深入了解。黃又引述早前委託嶺南大學做的一份關於通識科的問卷調查表示，有75%校長覺得通識要作出改變，亦有97%老師覺得通識科令學生在語文能力上得到提升，而非「批判獨立思維」這目課程核心。

至於理工大學前校董劉炳章則指，在反修例示威的被捕者中，學生佔了40%，當中2000多人更是中小學生，認為反映本港教育出了問題。劉認為，通識科未能令學生真正學習到獨立思考能力，指在校園內學生不敢挑戰老師權威，加上朋輩影響，即使認為老師對某些事情的評論不合理，也未必會反駁，而是「跟大隊」行事。

議員鄺俊宇和元朗區議員張秀賢則質疑，政府想將所有社會問題推卸到學生和教育制度上，直指通識科只是掩飾高官離地、政府無能的「代罪羔羊」，又批評當局似乎以為「搞掂通識科就搞掂所有問題」。

另一方面，雙方在節目中亦談及港青融入內地的話題，當劉談及早年元朗和深圳入夜後一樣烏燈黑火，但反映現在前者仍然「黑蚊蚊」，惟後者卻燈火通明時，身兼元朗區議員的鄺出言提醒劉，現場有2名該區區議員在場，著劉注意言詞。

然而，劉則反駁「所以就話啦，呢2個元朗區議員要打屁股、打屁股係咪先」，惟鄺沒有再就此話題延續下去，改為指責高官子女都送往外國讀書，而非內地升學，沒有以身作則。