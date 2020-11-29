兩成幼園未能安排學童接種流感疫苗　醫教界促政府統籌分配

踏入冬季流感季節，加上新冠肺炎爆發第4波疫情，雙疫夾擊下後果更嚴重，惟屬高風險群組的幼童，今年接種流感疫苗卻困難重重。幼教界早前進行調查發現，有20%學校未能為學童接種疫苗，部分學校安排接種疫苗時遇上困難，如醫生未能購入足夠疫苗及受停課影響等。為提升流感疫苗接種率，醫教界聯合建議籌組流感疫苗分配機制關注組，並促請港府落實多項建議，包括優先為幼童接種噴鼻式疫苗，統籌及平均分配疫苗，以及建立高透明度資訊發放系統。

香港幼兒教育人員協會於11月，向161位幼兒教育人員進行網上問卷調查，結果顯示，在有參與2020/21季節性流感疫苗學校外展計劃的學校當中，有70%受訪幼兒教育人員表示，其學校安排接種疫苗時遇上不同程度的困難，如受停課影響，醫生未能購入足夠疫苗等；有20%表示學校仍未為學童接種疫苗。此外，有85%受訪者認為計劃中，衞生署只負責統籌小學的流感疫苗，忽略屬高危群組的幼園學童，加重幼園負擔。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍指，現時幼校校長需及早預計疫訂購數量，再直接聯絡參與疫苗資助計劃下提供外展疫苗接種的醫生後，採購疫苗的責任便落在私家醫生身上，導致校方難以掌握疫苗供應資訊，家長亦因疫苗供應及安全感憂慮而不斷向校方查詢，增加教學以外的壓力。

香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及助理院長孔繁毅表示，由於流感及新冠肺炎症狀相似，有國際研究推算，一旦同時感染兩者，新冠病毒傳播率可增2至2.5倍。以往流感高峰期，幼稚園及幼兒中心的爆發宗數是學校之冠。孔強調兒童感染流感的風險較高，雖然口罩有效減低流感感染人數，但幼童衞生意識較低，亦容易再傳染給家中成員及長者，因此有必要接種流感疫苗以減低風險。

孔另指，香港大學研發的新冠病毒噴鼻式疫苗已進入最後準備階段，並預計於12月至明年1月為100名病人進行第一階段臨床測試。對於目前第4波新冠疫情，孔稱若數字持續上升，全港學校或面臨停課。

疫苗學堂召集人麥肇敬建議，設立流感疫苗分配機制，統一平均分配，避免出現「一針難求」的搶購潮，並優先為幼童接種噴鼻式疫苗；衞生署亦應全面統籌所有學童流感疫苗的分配；以及建立高透明度資訊發放系統，包括疫苗庫存量及品牌分布，以達致人人有疫苗可用。