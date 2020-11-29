競選承諾將特首納入防賄條例　林鄭拖3年終反口不修例

林鄭月娥在2017年競逐特首之位時，曾於參選政綱中承諾會盡快修訂《防止賄賂條例》，將第3條及第8條的適用範圍，擴大至包括涵蓋特首，惟她上任後一直未有處理有關問題。林鄭昨(28日)接受電視台專訪時「反口」，認為應顧及特首的憲制地位，表明任內不會提出修例。有政界人士批評，林鄭拒絕兌現其競選時承諾，更質疑特首貪污受保護。

林鄭認為，若在位的特首干犯涉及賄賂的行為時，中央政府會處理。她強調：「因為我們釐清和學習到，在特區的政治體制內，行政長官的憲制地位和其身份；但若果現任的行政長官犯了這些事，我相信中央人民政府一定會處理。」她補充指，特首由中央政府委任，故亦要向其問責。

議員涂謹申質疑，香港特首是否可以在法律以外，認為中央政府應說明是否有相關政策。他又質疑，林鄭的有關言論，是否意味着特首貪污、瀆職是否不受本港的法律所管轄。

現時《防止賄賂條例》第3條及第8條，即涉及公職人員索取及接受利益，以及與政府進行事務往來時對公職人員提供利益，兩項條文的適用範圍均未有涵蓋行政長官。防止及處理潛在利益衝突獨立檢討委員會，早於2012年已建議政府修例，以及成立專責獨立委員會處理有關行政長官索取利益的事宜，唯兩項建議至今均未獲政府接納。