勵敬懲教所更生事務組人員染疫　院所在囚人士及職員需檢測

新冠肺炎第4波疫情持續，懲教署勵敬懲教所今日(29日)表示，昨晚(28日)得悉一名更生事務組懲教人員初步確診，她最近一次上班日期為上周二(24日)，目前正在東區尤德夫人那打素醫院接受治療，最近沒有外遊紀錄。懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，院所亦即時對相關地方進行徹底清潔消毒，並會安排院所內所有職員及在囚人士再次進行病毒測試。

該名懲教人員在工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。她於上周二接獲衞生防護中心通知，指她於上周休假期間前往外間醫院探病，同一病房有病人其後證實確診，她因此被界定為密切接觸者。她在翌日(25日)被安排入住竹篙灣檢疫中心接受檢疫，並於昨晚獲通知初步確診。

懲教署於周中得悉該名懲教人員被安排入住檢疫中心後，已即時安排院所內所有在囚人士及有密切接觸職員進行毒病檢測，全部樣本測試結果均為陰性。