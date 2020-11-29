政府認公屋輪候上樓期5年內難減　議員團體批不能接受

政府聲稱已覓得330公頃土地，可於未來10年興建31.6萬個公營單位，但被外界質疑數字存在「水份」。運輸及房屋局局長陳帆表示，相關建屋數字可靠及實在，但承認現時5.6年的公屋平均輪候時間，需5年後才會大改善。議員及關注團體批評政府要5年才能縮短公屋輪候期是不可以接受，又質疑相關建屋計劃估算太樂觀，並且「遠水不能救近火」。

陳帆今早出席一個電台節目時表示，政府覓地建屋的工作正在追落後，但未來10年提供31.6萬個公營房屋單位的建屋數字是可靠而實在，因為當中若有部分土地可能會有延後，當局不會將其計數為未來10年的建屋計劃內。

但他指，相關公營房屋單位分兩批推出，首5年推出10.1萬個，後5年再推出餘下約21萬個，估計現時市民平均輪候5.6年才獲編配到公屋單位的情況，需要於後5年才能夠有大改善。

議員柯創盛批評，現時市民等上樓時間太長，情況再維持多5年不可以接受，他批評政府的建屋計劃「遠水不能夠近火」，而且一廂情願兼過於樂觀，因為以往經驗顯示建屋計劃最終會受釋放土地、改劃程序等多個環節上有落差，因此估計相關31.6萬個建屋目標最後很大機會「走數」。他認為政府必需實是求是，加快行政和規劃程序，並且將覓得土地與輪候公屋3年上樓的目標掛鉤，方可解決市民居住問題。

公屋聯會主席文裕明則認為，公屋輪候時間未來可能會再延長，他亦認為政府的建屋計劃「遠水不能夠近火」，例如茶果嶺的寮屋區即使收回土地，亦要2025年才開始動工起樓。他認為現時在建屋流程上政出多門，每個部門都按本子辦事，缺乏統籌協調，結果形成部門與部門之間互相抵制，拖慢建屋流程，政府必須拆牆鬆綁才可解決問題。