學生誤信電子煙禍害較低　胸肺學會倡全面禁止新煙草產品

近年興起的電子煙以對健康危害較低作招來，吸引不少年輕一代嘗試，惟醫學界指電子煙禍害等同傳統煙。多個胸肺學會早前進行一項有關學生對電子煙的認識調查，發現有不少香港學生對電子煙充滿誤解。學會今日(29日)發表結果，指出有近36%的受訪者不知道或以為電子煙比傳統煙對身體危害較低，建議應加強學校教育，讓學生明白電子煙的禍害，並盡快立法全面禁止電子煙及相關新型煙草產品。

香港胸肺學會、美國胸肺學院(港澳分會)以及香港胸肺基金會於今年6至9月期間，進行名為「電子煙知多少」的調查，以了解受訪者對電子的認識，及電子煙對健康影響的認知。是次以網上問卷的形式進行，對象為311名香港大、中、小學生。

調查顯示，36%受訪者表示不知道或以為電子煙較傳統煙對身體危害較低；32%人不知道或以為吸食電子煙沒有二手煙及三手煙問題；22%不知道或以為電子煙比傳統煙較難上癮；另有18%受訪者不知道吸食電子煙，會導致急性呼吸衰竭及死亡。

香港胸肺學會會長林志良醫生表示，結果顯示受訪者對電子煙的危害認知不足，擔心他們因低估相關影響，增加吸食電子煙的機會。林又指，近80%受訪者曾見過或接觸過電子煙，其中有6%和8%更分別在家中和校園內見過。

美國胸肺學院(港澳分會)會長李文寶醫生指出，電子煙含有多種致癌物及有害物質，除了增加患癌及患上心血管疾病等機會，更會損害呼吸道及影響肺功能，使用者有機會患上哮喘、慢性阻塞性肺病，以及俗稱「爆米花肺」的閉性細支氣管炎等胸肺科疾病。

李又指，電子煙亦會影響青少年的腦部發展，因其中包含的尼古丁會損害腦部發展，容易出現情緒障礙、注意力和學習困難、濫用酒精藥物等。

香港胸肺基金會主席陳偉文醫生稱，吸食電子煙會影響身體不同器官，尤其肺部的健康。加上新冠肺炎疫情下戴口罩已成為日常，除罩吸煙會增加雙手觸摸口面機會，間接增加感染新冠肺炎的風險，呼籲不論是傳統煙或電子煙的吸食者都應盡早戒煙。