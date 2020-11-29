上海仔被捕：兩度潛逃兼犯多宗罪　律政司未告被批有法不執

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，潛逃逾兩年半，上周日(22日)回港即被捕，曾經兩度棄保潛逃的他，於上周二(24日)獲准保釋候查，正在尖沙咀喜來登酒店坐12日「疫監」，今(29日)踏入第6日。各界批評律政司舉動，即使上海仔身為通緝犯和棄保潛逃，律政司仍無動於衷，加上上海仔涉嫌干犯多宗刑事案件，律政司亦遲遲未有起訴，其決定惹人猜疑，認為有法不執。

「23萬監察」發言人王國興批評，律政司的檢控工作極不理想，有法不執，多項顯而易見的罪行都未能迅速處理，令人十分奇怪之餘，更可能已立下執法不公的惡劣先例，「有關人士觸犯法例已經一清二楚，之前涉嫌干犯罪行，現在又棄保潛逃，全部都擺在眼前，令人難以理解。」王續指，案件拖延至今是否另有內情，認為有需要對外澄清，解釋疑慮；否則一拖再拖，被捕人士有可能再度潛逃，「即係同外界講，棄保潛逃都無問題。」

時事評論員陳雲生表示，上海仔最初棄保潛逃，其後警方發出通緝令，早前終回港被捕，律政司卻遲遲未能就通緝內容控告或處理案件。即使有罪名想加控，但現時一直拖而不控，「無行動無表示，與香港市民過往所理解的法律程序太不一致，更引人猜疑。」陳又說，儘管上海仔走投無路，未必再三潛逃，但過去所犯的案件和通緝令內容亦應盡早處理。

陳批評，本港司法系統近年出現問題，引起外界懷疑是否還能保持公正，負責檢控工作亦時有差錯，令人擔心其專業性；加上今次案件一直未能決定是否控告，亦令外界引發不同想像。