梅窩牛牛疑受虐致1死4傷　議員狠批律政司縱容遺害

律政司放生多宗虐待動物案，變相助長歪風，縱容施虐狂徒惡行，令無辜動物相繼受害。離島區議員郭平在本月中至27日接獲多宗報告，指梅窩一帶的黃牛及水牛被利器所傷，懷疑有狂徒蓄意用被削尖的水喉鐵通割傷及捅傷牛隻，傷害牠們近頸動脈、腿部及生殖器官等位置，並留下駭人的圓形血洞。兩周以來，連串事件已造成最少5隻牛受傷，其中一隻更失血過多死亡。長期照顧區內黃牛、水牛的居民及義工已就事件向警方報案。

郭平認為，港府發展大嶼山時漠視「原居民」黃牛等的生存空間，迫令黃牛到民居或農地覓食，懷疑因而遭人虐待報復。他要求漁護署訂立清晰保護社區牛隻政策、設立大嶼山動物醫療中心，即時救治傷病的動物等。

警方表示，上周一(23日)下午約1時半接獲報案，指懷疑有一頭牛腿部有血漬，並行經南涌村一帶。人員接報到場巡查，未有發現相關牛隻，遂聯絡兩間相關機構並作出呼籲。案件列作發現受傷動物，由大嶼山南分區人員跟進。

一直關注動物福利的立法會議員鄺俊宇指出，近期虐待動物的新聞接二連三出現，相信情況與律政司在深井豪景花園掟動物案放生兇徒密切相關，正如今次事件幾乎可肯定屬人為惡意造成，惟施虐者會認為自己毋須承擔後果，一來未必落網，二來被捕亦無所畏懼，心存「可能會被放生」的想法。他大嘆豪景花園一案影響社會風氣，導致動物保護問題愈益嚴峻，情況令其擔憂及心痛，認為訂立《動物福利法》已經刻不容緩，同時盼社會各界能夠關注情況，勿讓同類悲劇不斷重演。