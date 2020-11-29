今年首9月簽發逾5.3萬宗新保安牌　商會指多35至45歲人士入行

新冠肺炎疫情下本港經濟持續低迷，今年8至10月失業率居高不下，維持6.4%的水平，失業人口有27.8萬人。不少失業的打工仔為求生計，紛紛轉行至入行門檻低的保安業。據政府最新數字，今年首9月已有逾5.3萬宗簽發新申請的保安員牌照，數字已達去年總宗數的9成。有商會則表示，近來確實多了35至45歲人士入行，惟過往行業長期人手不足，行內空缺率高達8%，而保安工作亦有很多種類，相信年紀較大的保安員未必會被取代。

保安業商會何啟文指，保安業有很多類型的工作，包括地盤保安、工廠大廈保安、大企業公司保安等，而不同年紀的保安會考慮的工作會略有不同，他舉例指以往60歲較年長的保安，主要會去地盤、工廠大廈等地方工作；30至40歲的保安則會選擇到商廈、商場、大型屋苑等地方工作。

惟過往行內人手長期短缺，35至45歲人士未必首選保安業，行內空缺率更高達8%，約可容納2至3萬人，現時多了這個年齡層的人入行，正好能填補業內空缺。何又提到，部分大機構如高級投資銀行，會要求保安懂英語、大專畢業，近期亦有較多20多歲的年輕人應徵。何又表示，報讀保安課程的人確有增加，一般等1至2星期便可入讀，未至於坊間所言要等1個月課程才有位。他又指，報讀人數增加，但導師有限，加上禁聚令下每班人數也受限，1至2星期的等待時間算是合理。

雖然多了較年輕的人士入行，但何認為他們未必能取代年紀較大的保安員，他分析指，比起重新投入資源培訓新人，僱主傾向穩定地僱用同一員工，而年紀大的保安員，在疫情下也顯得較著緊自己的工作，工作時的態度和表現更好，故相信僱主不會輕易換人。何又重申，行內長期缺人手，報讀保安課程的人又未必全數會入行，縱然現時是多了人入行，但行內人手亦未去到「多到爆」的情況。