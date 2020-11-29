第4波疫情或從境外輸入　政黨批邊境檢疫漏洞多促封關　

香港10月份的境外輸入個案中，30%來自印度及尼泊爾。

新冠肺炎疫情肆虐，每日確診個案屢破第4波新高。有政黨早前統計10月及11月期間所有境外輸入個案，並分析結果，發現10月份的境外輸入個案有120宗，其中印度及尼泊爾佔30%。該政黨質疑第4波疫情源自輸入個案，加上港府對入境人士檢疫的漏洞多，未能有效堵截病毒源頭，促港府盡快封關。

政黨新民主同盟引述香港理工大學研究指，現時第4波疫情的病毒株，是來自印度及尼泊爾當地流行的「GH型」。惟在11月10日抵港的一班航機上，竟同時有20名來自尼泊爾人士確診。

區議員譚凱邦表示，11月份的輸入個案超過一半來自高風險地區，反映港府現時將入境人士分為普通及高危地區，仍未能阻止大量輸入個案，令香港存在「半不設防」狀態。

他續指，即使入境人士上機前有陰性檢測證明，但在前往機場途中、轉機過程等亦有機會受感染，此外部分患者病毒量低，在機場進行的快速檢測未必可成功堵截，批評香港邊境防疫薄弱，當社區爆發再堵截已太遲。

區議員范國威擔心「安心出行」應用程式(App)將淪為「擔心出行」，質疑該應用程式侵犯市民的私隱及自由，又認為沒有必要存取市民手機的資料及相片的權限。他又指，只有60%的65歲以上的長者使用智能電話，即使強制部分處所申請二維碼(QR Code)，部分市民仍未能掃碼，防疫功效成疑，反而影響市民日常生活。

香港專職醫療人員協會及護士協會幹事劉凱文則指，政府的入境政策太寬鬆，每次推行政策均「歎慢板」，未有吸取過往3波疫情的教訓，又指出現時入境人士隔離時，仍可容許探望及近隔離互動，或增加傳播風險。