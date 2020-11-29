政Whats噏：作為首批通識科老師　政助施俊輝撰文硬撐改革

通識教育科推行至今超過10年，一直為人詬病，政府日前公布改革通識科後，隨即再度掀起社會熱議。曾任高中通識科教師嘅教育局局長政治助理施俊輝今日（29日）罕有撰文，以過來人身份「硬撐」通識科改革。之但係，施俊輝由2012年上任至今已8年多，明知通識科問題多多，到依家先出聲支持通識科改革，怕唔怕畀外界質疑點解隔咗咁多年都唔正視問題呢？

施俊輝今日喺網誌撰文時分享當初入行嘅經歷，話冇諗過自己會成為通識科教師。佢話大學時期修讀數學同經濟，本來係被聘請任教數學科，但之後適逢政府推行通識科，學校就安排佢加入呢科嘅團隊。佢話作為第一批任教新高中通識科教師，仲記得當時社會有聲音批評通識科教學流於應試化，同質疑學生喺缺乏穩固同有系統嘅知識理論基礎下，討論時事議題會導致課堂討論空泛。

佢又話當時學校都要面對家長嘅種種疑問，例如由於大部分家長都冇修讀過通識科，佢哋普遍較難掌握佢嘅課程目標同考評準則，又話嗰陣就學校點解唔採用參考書嘅問題，同同事用咗一整年嘅時間向家長說明，先得到佢哋理解同支持。

睇嚟施俊輝當年都經歷過通識科帶嚟嘅種種挑戰喎！之不過，自2012年底任教育局局長政治助理既然佢作為過來人，又見識過政府當年點樣應對2012年國民教育風波，點解「潛水」8年都冇行動，而政府依家話要改革嘞，佢先出嚟講呢？