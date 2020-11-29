筲箕灣東華三院方樹泉長者院舍有員工確診 50人需撤離及檢疫

本港爆發第4波新冠肺炎疫情，再有安老院舍出現確診個案。衞生署表示，筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍有員工確診，該院舍約50人需要撤離及接受檢疫。涉事院舍大樓貼出通告，宣布大樓關閉14日，有市民到場了解情況。

位於筲箕灣寶文街6號的東華三院方樹泉社會服務大樓，大樓內的東華三院方樹泉日間活動中心，證實有1名員工患上新冠肺炎，另有1名院舍住客初步確診。衞生署表示，該院舍有約50名員工及住客需要撤離，並要接受隔離檢疫。

東網記者下午到該院舍視察情況，發現大樓的入口關閉，並貼出兩張通告，其中1張是於今日張貼，內容指收到政府通知大樓有人確診，大樓將關閉14日，直至12月13日為止。另一張通告則由大樓內的東華三色方樹泉長者地區中心，於上周五(27日)張貼，內容指因為疫情嚴峻，自該通告張貼當日起暫停該中心的活動。

市民王先生下午到大樓了解情況，他稱其母親是大樓內的院舍住客，他昨晚(28日)收到電話通知大樓內有人確診，但對方未有交代會否為大樓內所有人安排病毒測試，亦未知會否安排他們撤離作隔離檢疫。