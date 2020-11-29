九巴一名車長確診　潛伏期內駕駛過6條巴士路線

第4波新冠肺炎疫情來勢洶洶，有巴士車長確診染疫。九巴表示，一名車長今日(29日)確診，其於直至上周五(27日)前的14日潛伏期內，駕駛過6條九巴路線，包括43X、80M、85、85X、286M及289K，執勤時一直有戴口罩。九巴已為相關巴士、巴士站及車廠消毒。

九巴今晚向員工發通告，指今日下午5時收到衞生防護中心通知，一名車長確診感染新冠肺炎，現正接受治療，情況穩定。通告指，染疫車長於昨日(28日)起休假，至今沒有駕駛職務，但翻查其於11月27日前14天內的執勤紀錄和到過的工作場所後發現，期間他駕駛過來往荃灣西至耀安的43X線、來往穗禾苑至九龍塘站的80M線、來往火炭山尾街至九龍城碼頭的85線、來往馬鞍山市中心至紅磡紅鸞道的85X線、來往馬鞍山市中心至鑽石山站的286M循環線，以及來往大學站至富安花園289K循環線。

通告指，九巴已為涉事巴士消毒，由於染疫車長報稱執勤時一直有戴口罩，並而沒有在員工休息室用膳，亦沒有與其他同事用膳，但為審慎起見，九巴亦已消毒相關巴士站、員工休息室和車廠設施。網上流傳被指是九巴沙田車廠，有6名身穿身穿深藍色全身保護衣和「豬嘴」人士，手持消毒劑噴灑器在現場候命。另有相片顯示有身穿白色全身保護衣人士，為巴士站設備消毒。

九巴發新聞稿承認事件，又指會向所有車長派發「深喉唾液樣本」收集包，並鼓勵車長接受檢測。