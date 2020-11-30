活化北角皇都戲院　學者望保留其劇院式的特色 　

過往不少歷史建築物活化後，最後都只剩下光鮮的外殼，失去昔日光芒。屹立北角逾半世紀的皇都戲院，始創人歐德禮為成就其音樂夢，把醉心的音樂推廣給其熱愛的社區，決定在當年猶如郊區的北角引入「劇院式戲院」，流行文化學者吳俊雄表示，最希望皇都戲院能保育到這一段精神，但他坦言「保育硬件困難，保育歷史都困難，但保育到歷史的精神是超級困難」，他希望活化後，皇都戲院能保留其劇院式戲院的功能，並將舞台交給年輕人，重現50年代香港「創意爆棚」的風光。

顧問委員會成員之一的吳俊雄，細說皇都戲院的淵源，指歐德禮（Harry Odell）在1952年當時仍未發展的北角，興建劇院式戲院璇宮戲院，不時邀請外國的知名樂隊前來表演，但成本高昂，「朝早個幾銀紙戲飛，夜晚就20蚊戲院」，直言戲院以這種排演方法明顯難以生存，歐德禮明知而為，全因他鍾情這種音樂，喜歡把音樂推廣給香港人，不計較賺與蝕。吳直指，「歐德禮並非為了尋根，係佢鍾意社會嘅嗰種力量，希望可以將呢啲好嘢帶返嚟」，吳表示這亦是他最希望保育到的精神。這種精神正好與時下「我哋真係好鍾意香港」的思潮不謀而合。

50年代的香港正值戰後復甦時期，當時的人在毫無規範下，各師各法發展。吳形容當時是「創意爆棚」的年代，但他們都是飽歷風霜的一代，經歷過一戰、經濟大蕭條等，形容璇宮戲院的主事人，甚至是表演者是「做一場實驗畀我哋呢班人享受」。他眼見60年後的今日，年青人已見多識廣，充滿能力，若要重現「創意爆棚」的精神，希望交棒予年輕人，由他們化身牽頭人帶動活化，例如由年輕人做口述歷史，訪問80歲的長者；讓年青的一輩走上舞台，將精彩的音樂呈現觀眾眼前。吳強調，活化並非將當年的事物複雜，更重要的是如何重現當年的精神、歷史，而這種方法必須要適合現今世代。

不過，他坦言活化工作仍屬非常初步，顧問委員會開會時有提到上述的願景，尤其是希望保留其劇院式戲院的特色，混雜大眾日常較少接觸的前衞藝術，重現歐德禮本着「試吓得唔得」的精神。惟活化方案未有定案，他坦言擔心發展商會「走數」，活化後的成品則會「走樣」。不過，吳仍有信心，提到至今開會的經驗很好，各人都很認真、很專業，大部分時間都是講及文化和內涵，仍未提到成本效益，他亦認為持有業權的新世界發展相當重視此項目。