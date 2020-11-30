皇都戲院升格成一級歷史建築　拋物線桁架及浮雕最經典

從50年代起見證北角變遷的前皇都戲院，是本港碩果僅存的劇院式戲院，3年前在民間保育人士極力爭取下，終獲升格為一級歷史建築。皇都戲院顧問委員會正研究保留整個戲院建築，天台的拋物線型桁架日後或會免費開放作公眾休憩區，讓市民在此歷史建築物前拍照留念。過去不少保育項目最終都只剩下軀殼被形容是「不倫不類」，有委員會成員反指，皇都戲院是「娛樂性的建築」，集住宅、食肆和商場於一身，比起大館等古蹟，更容易活化其本身用途；惟最難活化的是當年的社區鄰里精神，和戰後北角「小上海」的紙醉金迷，希望日後能帶港人時光倒流到當時「創意爆棚」的50年代，重新走過皇都戲院的3代歷史。

皇都戲院的前身是璇宮戲院，1952年起座落北角英皇道，7年後才易手和改名，並加建後面的皇都戲院大廈，加入住宅和商場元素。兩代戲院將藝文和喱民（通俗）；西方、粵劇、本土等多項藝術集於一身的傳奇，終於在1997年2月落幕，之後由一所桌球室承租。桌球室去年結業後，戲院便一直塵封，漫步走進桌球室內只見多張「波枱」，戲院的痕跡已不復見。皇都戲院顧問委員會成員之一的建築文物保護師吳韻怡指，當年桌球室為了節省改裝成本，以假天花和地台覆蓋超等位和堂座位置，窺探圍板中的一道門，仍能看到由堂座通往超等位的樓梯，將之拆除便能還原戲院昔日的面貌。當年的無心插柳，正好為今日的保育鋪路。

屋頂的拋物線桁架這種建築結構，更是全球獨一無二的設計，結構猶如吊橋般吊着屋頂，造就劇院的無柱的空間。吳韻怡說，璇宮戲院的建築師摒棄輕巧、可預制的鋼鐵，採用了石屎打造桁架，估計是因為價錢較為相宜，但最令她想不透的，是設計師竟然選擇把結構曝露人前，相信是反映着戰後現代主義建築物以功能主導的風格。她查閱當年的圖紙，發現設計師是國內南來的華人劉新科，但簽圖的卻是一名老外，她解釋戰後不少精英移居本港，未及取得相關資格，只能夥拍認可人士簽圖，是戰後常見的團隊組合。新世界表示，會研究將屋頂桁架位置活化成休憩區，讓公眾免費到場「打卡」。

除了桁架，戲院正門上方的《蟬迷董卓》大型浮雕亦是戲院的標誌，浮雕出自名畫家梅與天手筆，浮雕中心有手執七絃琴的希臘女神高歌，前面有緬甸、泰國的舞姬，亦有表演芭蕾舞的女郎，被形容為「聯合國佳麗」。吳大讚設計在半世紀前而言非常前衞，可惜浮雕自60年代起便被廣告遮蓋，至2016年才重見天日，躲在廣告板後半個世紀，浮雕已經褪色，結構亦被破壞，吳慨嘆至今仍未找到浮雕近照，令修復之路更為艱巨。

對於不少歷史建築物活化後，都只淪為虛有其表的旅遊景點，吳解釋，過往失敗的保育、活化例子，是因為香港人不太接受改變，她坦言改變歷史建築的用途，而又獲得大眾喜歡的是非常困難。但她慶幸皇都戲院的優勢在於，它本身是「娛樂性質的建築」，即是有其商業性，整個建築物除了有戲院，還有商場、食肆，活化後其用途不變，其最大轉變反而是如何令皇都戲院更舒適，以及如何詮釋過去半世紀的演變過程。

吳指其母親昔日在皇都戲院大廈開舖，她的童年便在舖內度過，她憶述街坊經過會走進大廈商場閑逛，大家樂也融融，她形容當年大廈是連繫社區的地方。闊別廿載，她與團隊訪問當年的街坊做口述歷史時，街坊仍然記得這位當年的「小妹妹」，可見這種令人深刻的社區情懷。吳表示，最希望日後能延續這種社區情懷，而非以博物館式展覽當年的物品。她期望經活化後，能重現戲院以往的各條路線，讓大眾親身感受當年的氛圍，經歷時光倒流到50年前。