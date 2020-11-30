房協重開油麻地長者示範單位　助提升自理能力

香港房屋協會位轄下的長者安居資源中心完成大翻新，參考了「老友記」和職業治療師等的意見，設計了兩個示範單位，內裡亦設有過百項樂齡科技產品和設備，包括記錄長者生常生活的智能程式，讓照顧者能掌握長者的生活。中心明日(12月1日)起重新投入服務，有興趣的人或團體可預約參加導賞團和體驗團。

位於油麻地的長者安居資源中心今年6月起開始大翻新，佔地5800平方呎的中心，分為4個區域，包括樂齡家居、健康大道、耆妙生活展區，以及諮詢室。房協經理（長者服務）李惠婷介紹，樂齡家居展示了兩個示範單位，分別適合自理能力較高和行動不便的長者，兩個單位均配備適合長者便用的智能儀器，包括床邊安全監控系統、旋轉護理床、助行車連輪椅等。

示範單位除了教育長者學習使用新科技，亦能讓照顧者更了解長者的需要，亦能參考單位的布局，設計更適合長者的居所。有需要的家庭，可預約諮詢室的服務，職業治療師和社工會提供建議，例如如何調較浴室工具的高度。

至於另外兩個分區，則主要是透過儀器，測試長者的身體狀況，由專人指導進行自我健康管理及主題運動，建立良好的生活習慣，有需要時更可轉介長者到相關機構或大學接受詳細的檢測。除此之外，中心的專家更與本地程式公司創作的3個虛擬遊戲，包括「執藥」、「做運動」和「編排日程」，讓非長者切身體會老友記在日常生活面對的困難。