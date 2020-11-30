何志平專欄：重大證據

上周末，美國南部老朋友「邁斯達」老教授來訊，報告總統選舉情況的最新消息。大家都以為塵埃落定了，民主黨入主白宮當政應該是毫無懸念，總務管理局又已向拜登團隊啟動了過渡安排和發放資源，拜登亦向外宣布了內閣團隊成員的推薦名單，全世界都以為是美國大選的終結。邁斯達語重心長的再三提醒，不要以為地震過後便太平無恙，要當心「餘震」！

邁斯達故作耐人尋味的說：「知道嗎？美聯社報道上周三，賓夕凡尼亞州上訴庭共和黨的法官下令州政府立刻停止審定選舉結果，而這日的前一天州長民主黨的沃爾夫剛裁定拜登勝出該州的總統選舉。而州長又馬上向最高法院申請禁制令，阻止州上訴法院的命令。州政府在動議中說，從美國立國250年以來，從來沒有法院發布任何命令干涉該州確定選舉人團的程序。共和黨法官麥卡洛發布該命令並於周五開庭審理，目前尚不請楚她是否打算終止州的選票確定或是干涉該州的選舉人團的確認！」

我焦急的欲知道這事的前因後果，說：「早前有報道稱，兩周前的星期五，總統特朗普在白宮會見密歇根州的議長和州參議會領袖，游說他們領導共和黨控制的州議會，凌駕和不理會州選票的結果而指派支持特朗普的選舉人團。但白宮會面後，密歇根州的議會代表公布一項聯合聲明，謂他們將會依據法律和跟從一般慣例程序進行該州的選舉人團的委派。那麼在賓夕凡尼亞州又是甚麼樣的事件引發法院的禁制令呢？」

邁斯達胸有成竹的解釋道：「特朗普的第一招是針對地方選票的點算，看能夠推翻那些對他不利的點票結果。這好像不太奏效，現在是第二招，是打亂選舉人團的委任和出台，這是要在12月8日前便要啟動的戰略，過了那一天如還不能有翻盤的瞄頭便要進行終極的一擊了。現在只是第二步。上周三，11月25日的下午，賓夕凡尼亞州參議院多數黨（共和黨）政策委員會舉行聽證會議，由共和黨參議員馬斯特里安努主持，對賓夕凡尼亞州選舉結果的公平真實性提出質疑，並對計票程序表示懷疑。特朗普通過電話參加會議並發表講話，一再提出選舉作弊的控訴和主張，稱他大獲全勝，並且大選勝利被盜竊了。」

邁斯達語鋒一轉，弔詭的說：「奇怪的是，這會議不是在賓夕凡尼亞州州府哈里斯堡的州議會大廈裏舉行，而是在該州的葛底斯堡的溫德姆酒店裏舉行！會議雖被定為聽證會，但出席作證講話的人都不用宣誓便發言了！」

「全場主角是特朗普的私人律師朱利安尼和他的競選團隊法律顧問埃利斯。他們都強調州立法機構可自行決定將該州的20個選舉人團票投給特朗普，儘管該州已確認拜登贏得了11月3日的選舉，更說明美國憲法授權州立法機關自己決定如何委派選舉人團。他們都極力的教唆州議會議員不要承認腐敗作弊的選舉結果，而應另起爐灶，再委派一批選舉人團支持正義的特朗普。選舉正被陰謀破壞掉了，一般正常的選舉程序不再適用了。」

「但最新的法新社27日的消息是，稱聯邦上訴法院該天駁回特朗普陣營聲稱選舉不公平的指控，並拒絕下令賓夕凡尼亞州暫緩宣告拜登在該州勝選。共和黨團隊在各地提出20多宗訴訟，指選舉舞弊及其他違規導致特朗普敗選，這些訴訟都陸續被駁回，而特朗普至今仍堅稱拜登勝選結果無效，是一場舞弊操控選舉的大陰謀，更強調有重大證據將要出台為他徹底翻盤呢！」

邁斯達笑道：「重大證據？就好像小布殊的『巨大殺傷力武器』一樣的嗎？是美國人放在那裏的啊，美國人當然確實知道它的存在和在那裏！操控選舉的武器一樣，是美國人在其他國家常用的東西，你當然找它不到，他們也不會承認這武器的存在呢！」