失業率高企年青人揾工難　青協推計劃助實踐創意

本港失業率屢創新高，年青人搵工更加困難，即使有鴻圖大計，亦難以發揮，有機構推出「青年創意實踐計劃」，資助年輕人運用創意和創新方法解決社會難題，獲選的5份方案，可分別獲得20萬港元的資助，亦包括其他支援，如專業導師指導、場地借用、人脈網絡推薦、項目推廣等。一名於少年時曾因打架被捕的年輕人，至今創業成功，並致力幫助曾犯事的青少年，他坦言「幫到人的滿足感，比搵到錢更開心。」

香港青年協會業務總監鄧良順表示，疫情下，香港的經濟轉差，多間大型企業裁員，加上政府推出的保就業計劃將於本月完結，或會激發進一步的裁員潮，令人擔憂市場上的職位短缺，因此推出「青年創意實踐計劃」，希望青年人運用創意，創造社會價值與影響力。

計劃以項目的形式申請，項目意念和推行形式基本上不受限制，實施期必須為2年，無論是個人、小組、團體、公司均可報名。計劃的申請日期於12月1日開始，為期一個月，機構會根據項目對社會帶來具體價值、創新性、受惠人數等進行評分，再進行兩次面試，預計結果會在明年2月公布。

現年31歲的楊先生，在十多年前因與朋友的一次爭執被捕，被警司警誡並轉介至青協。他在多次的義工服務中，感受到幫助他人的滿足感，至現時成家立室並創立「24-H食品有限公司」，仍不忘繼續回饋社會，會定期送飯予社區內有需要的人士，亦會聘用曾經被捕判刑的年青人，看見一個又一個的青少年生活重回正軌，他認為「後生仔其實好易教，比一個機會佢哋可能已經可以改變佢哋一生」。

楊先生的太太經常與曾犯事的青年相處，直言自己已視他們如親生兒子。她憶述，有一名青少年因吸毒被捕，戒毒期間更曾說謊，因此在尋找工作時十分困難，而該名少年在兩夫妻的教育及支援下十分努力工作，現時每周皆可獲約3000港元收入，近期更已完成所有戒毒程序。楊太表示，若遇上不守時、社交圈子複雜的年青人，她甚至會每日早晚與其通電話，提他起床上班、下班回家，她坦言，「其實好多後生仔係真係想改變，只係差一個機會」。