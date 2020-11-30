東方日報A1：港府4罪　疫禍擴散　市民愁過聖誕

港府歎慢板抗疫卻要港人「埋單」，引爆第4波疫情一發不可收拾，打工仔、食肆及從業員再度「陪葬」。昨日單日確診個案衝破百宗，創第4波疫情新高，第3波疫情的嚴峻局面重臨。按以往經驗，回復單位數需時至少約一個月，更需配合多項收緊社交距離措施。有專家歸咎本港4大漏洞致再度爆疫，包括強制檢測措施舉棋不定、社交防疫應對緩慢、外防以及執法同樣不力，促請港府盡快堵截及收緊相關措施，如食肆營業縮短至晚上10時及公務員在家工作等，不然疫情會伴隨港人過聖誕及新年。

本港昨日單日確診及過去7日源頭不明個案雙重「破百」，是繼今年8月2日單日錄得115宗後，事隔近4個月再度衝破百宗。回顧當時第3波疫情，7月22日至8月2日期間，維持12日3位數確診，期間個案更屢創新高，7月30日單日新增149宗，包括145宗本地個案，有61宗屬源頭不明，成為新冠肺炎疫情以來確診數字最多的一天，而第4波疫情亦有步向這個嚴峻局面的趨勢。

單日新增149宗確診的歷史高位，需時26天才回落至9宗確診個案，更需時約一個半月、延至9月15日才首度錄得零本地確診，第3波疫情此後漸趨緩和。但疫情穩定的背後，卻賠上市民的不便，當時港府為防控疫情擴散，限制食肆全日禁堂食，害慘不少打工一族要日曬雨淋吃飯，引致民怨沸騰，措施僅實施兩日即時跪低，恢復早午市堂食。更甚的是，港府防疫不力導致109名確診者因染疫離世，至今一句致歉都沒有。

疫情再度失控，呼吸系統科專科醫生梁子超歸咎本港4大漏洞；首先，政府在推行強制檢測上決心不足，本港疫情正值急速惡化階段，惟新措施開始及執行均滯後，檢測難以在短期內達致群眾覆蓋。他又指，港府不能單靠檢測，因只會「滯後食塵」，需配合更多收緊社交距離措施才足以到位。第二，政府調整防疫措施過慢，梁批評，學校昨日才宣布停課太慢，學校一旦大型爆發，又要浪費人力派樣本樽。

第三，獲豁免人士檢疫依然門常開，梁形容，現時病毒已「越過長城」，獲豁免人士在當地進行快速測試，兩日內由「陰轉陽」的情況屢見不鮮，他強調相關人士到港後應在機場再做病毒檢測，其後亦應規管他們留在工作範圍，以減少踏入社區的機會。第四，政府執法鬆散無阻嚇性，梁指各執法部門在防疫禁令生效至今，提出的檢控數字寥寥可數，他認為與政府未有帶起防疫風氣有關，導致有店主仍然鋌而走險，建議盡快收緊社交距離措施及加強巡查。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌預料，今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。他指，本港源頭不明個案急升，反映社會有廣泛隱形傳播鏈，顯示病毒經歌舞群組急速擴散。他透露，已向政府表達立即收緊防疫措施的意見，包括食肆縮短堂食時間、暫停演唱會，以及卡拉OK等高危娛樂活動，指當局即將有公布。

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