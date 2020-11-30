東方民調：施政報告房策小修小補　更顯無招

港府指目前已覓得330公頃土地建公營房屋，但不少項目最快10年才有單位落成。

香港經濟持續低迷，更有意見指在經濟下行期中住宅辣招早撤為妙，惟最新一份施政報告僅提出撤銷工商舖等非住宅物業雙倍印花稅，住宅物業辣招仍不減不撤，港府被批評調整樓市辣招後知後覺，欠靈活性，令樓市在經濟下滑中面臨更大風險。施政報告的民生議題同樣「交白卷」，有關注基層組織炮轟不少重要民生項目一拖再拖。

施政報告提出多項拓土建屋大計，例如重建大坑西邨；港鐵小蠔灣車廠用地上蓋發展制訂分區計劃大綱圖；收回三個位於茶果嶺、牛池灣和竹園聯合村的市區寮屋區；並聲稱覓得330公頃土地，可興建31.6萬個公營房屋單位，能滿足《長遠房屋策略》未來10年約30.1萬個公營房屋單位的需求，是「超額」完成。

房策看似多招，但實際上是小修小補，單是330公頃土地，主要來自東涌填海、古洞北/粉嶺北和洪水橋/廈村等新發展區的農地和棕地，以及多幅改劃作公營房屋的用地等，都是舊調重彈，上述政策大都處於規劃或研究階段，最快也要10年後才有單位落成，遠水不能救近火。

多名議員批評覓地有「篤數」之嫌，轟房屋土地政策「碎濕濕」、「炒冷飯」，反映港府房策無招，只想蒙混過關。香港建築師學會亦質疑港府統計，認為當中或納入地契未到期、或以土地收回條例的土地「泵大」數字，期望港府交代細節。

對於港府強調，現時看不到數據支持改變住宅樓市管理措施，有經濟學者批評港府房策，分析指辣招根本無法處理剛性需求問題，當局即使放寬辣招亦不會炒高樓價，反而可讓有意暫時離場的業主鬆綁，激活市場氣氛。

香港經濟衰退、失業問題嚴重，施政報告卻懶理民困拒「派糖」，港府更表明須再評估長者生活津貼劃一採取高額津貼的實行時間，或令逾萬長者被延遲加津貼。香港社區組織協會幹事施麗珊則批評，施政報告在民生方面近乎「交白卷」，不但沒有設立失業援助金等紓困措施，部分早已提出的政策亦無進展。她又提到，疫情下市民經濟壓力大增，促港府落實失業援助金。