東方民調：覓地篤數難紓樓荒　防疫不力派糖孤寒

港府仍拒絕住宅撤辣或減辣招，被批評政策欠靈活性。

港府發表新一份施政報告，但重中之重的房屋問題仍毫無寸進，在困境下「派糖」措施不多，重要民生政策也是拖得就拖。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評施政報告敷衍塞責，除了工商舖終於撤辣「鬆綁」外，港府對拓土建屋仍無計可施，只是開期票圖蒙混過關，其餘民生及抗疫措施亦乏善可陳，受訪者坦言香港在疫症蹂躪下，這份施政報告未能開創新局帶來希望，對解決當前困局毫無幫助。

本報早前獨家披露，港府在各界促請下決定撤銷工商舖的辣招稅，即買方毋須支付雙倍印花稅。港府公布新一份施政報告，宣布撤銷工商舖辣招，但住宅冇份，港府又在建屋目標方面大開期票，惟該批新規劃的「樓花」最快2030年才落成；為安撫輪候公屋時間增長的怨氣，港府向等上樓逾3年又未有首次編配公屋的9萬戶，明年中發放現金津貼。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問407名18歲或以上市民，結果顯示，對於在疫情下經濟持續低迷，港府僅工商舖撤辣招稅，住宅仍無任何措施，37%受訪者轟後知後覺，政策欠靈活。17%受訪者認為，住宅未撤辣，經濟難復甦；16%受訪者稱，樓市交投活躍有助帶動經濟。

施政報告指覓得330公頃土地及多項拓土建屋大計，均是過去已提出，37%受訪者形容，覓地篤數長策淪口號；24%受訪者斥小修小補，老調重彈；20%批評建屋無計可施。

對施政報告繼續推動「明日大嶼」填海計劃，45%受訪者無奈指，遠水難救近火；19%受訪者斥，倒錢落海懶理民生；11%受訪者批評漠視潛力棕地。

派糖措施僅延長交通津貼、恒常化食物援助，向部分公屋輪候戶提供津貼等，35%受訪者不滿無提及重要民生議題；27%受訪者斥懶理市民死活；18%受訪者炮轟是小恩小惠，政策「碎濕濕」。

抗疫方面，港府或會再推行大規模社區檢測，以及預留內地疫苗供市民使用，41%受訪者認為，關鍵是未堵截邊防漏洞；23%受訪者指，港府應先釋除市民接種內地疫苗疑慮；20%受訪者形容抗疫政策乏善可陳。

對疫情爆發以來首份施政報告，31%受訪者認為，未能開創新局帶來希望；30%受訪者斥敷衍塞責「炒冷飯」；18%受訪者轟港府開期票，蒙混過關。

綜觀情況，大部分受訪者批評新一份施政報告未能為香港解困，拓土建屋政策只是老調重彈，民生議題着墨不多，派糖孤寒懶理市民死活，抗疫措施連堵截邊防漏洞等關鍵議題亦未做好，坦言施政報告未見藍天。