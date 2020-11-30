Dr.東：冬天進補非要用貴價食材　平價黑色食物亦能補腎強身

傳統上人們會在冬季進食較多食物以抵禦寒冷，正如諺語有云「立冬補冬補嘴空」。惟隨着生活環境變好，加上氣候變化影響下冬天變暖，中醫認為現今已不需頻密「大補」，而是應按個人體質「温補」、「平補」，或是輕微進補。進補亦不需過多昂貴食材，而應選擇進食符合對應季節的益腎「黑色食物」，如黑芝麻、黑木耳、黑棗等，亦可適量以韭菜、蒜頭、辣椒、胡椒等食材入饌，温暖肺腑。

註冊中醫師陳翠萍表示，今年立冬已過，市民可以因應自己的體質及年紀選擇合適的食材進補，「所謂少年重養、中年重調、老年重保」，若年輕一代沒有特別畏寒，只需「輕輕地進補」。若是中年人一輩工作疲勞，身體出現「亞健康狀態」，身體機能變差，便應著重調養身體，就體質平衡身體的陰陽狀態。老人家身體機能開始衰退，則應適當進補以提升體質。

她指無論任何人士皆不適宜經常「大補」，而應選擇適合自己的方式進行「溫補」及「平補」。平日體質偏寒的人士適合溫補，如食用羊肉、當歸等，而其他人士則可選擇「平補」，選用栗子、杞子等物入饌。若是經常排便不順、心氣煩燥、體質偏燥熱的人士，則不建議食用過多進補的食材，但可食用有利排毒通便和養生的黑芝麻。

陳又說，不少進補的食材皆有行氣活血之效，正服用薄血藥、懷孕、感冒、月經期間的人皆不易進補。而患有痛風、肝腎功能不足、三高的人士則應「慎補」，最好咨詢專業意見。陳又認為，進補不需要經常使用名貴的藥材，不少價廉物美的食物皆有養生之效。中醫常言「四季對臟腑」，而冬天在五臟中屬腎，腎又對應黑色的食物，因此建議在冬天食用黑糯米、黑豆、黑芝麻、黑棗、黑木耳等，以針對性補腎。

「中醫推介兩款冬季進補湯水」

●四神排骨湯

●材料：茨實30克、蓮子30克、淮山30克、茯苓15克、陳皮1片、紅棗4粒、排骨500克

●功效：補腎益精，健脾利濕

●淮山海帶豬骨湯

●材料：海帶50克、鮮淮山100克、豬一字排500克

●功效：益氣健脾，強健骨骼

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