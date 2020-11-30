確診個案短期內飆至3位數　專家料即將收緊防疫措施

香港昨日(29日)增逾百宗新冠肺炎確診個案，創第4波疫情以來最高數字，政府同日更宣布全港中小學周三(12月2日)起停課至聖誕假期後。政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(30日)在電台節目表示，第4波疫情確診數字在短時間內升至3位數，加上不明源頭個案比例高，反映社區有廣泛隱形傳播鏈，因此要用盡方法減少社區人流，相信政府很快公布收緊防疫措施，而專家已建議公務員在家工作、食肆提早至晚上10時後要關閉，卡拉OK及演唱會亦需要關閉及暫停。

他指，難以評估今輪疫情何時達高峰，但以目前走勢判斷，可能延續至聖誕，如果不立即收緊措施，疫情可能到延至聖誕後，甚至新年。對於全港學校周三起，將暫停面授課堂，許表示，原則上只要確診數字急升，源頭不明個案比例超過20%以上，以及有學生及教師確診，就是充足理據去停課。至於有3間食肆懷疑有病毒傳播，食客要強制檢測，他指，餐廳廚師、侍應及顧客都確診，認同要強制檢測。

針對海外留學生將返港，許建議當他們結束14日酒店檢疫後，在回港第19日再取第3個樣本作檢測，另一名政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇，早前亦建議安排留學生在第3個星期進行居家檢疫，惟目前未知政府最終方案。