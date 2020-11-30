全港停課DSE考生學習受影響　有中學下月續安排回校操卷

香港新冠肺炎疫情嚴峻，全港中小學將於周三(12月2日)起暫停面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始，勢將影響應屆文憑試(DSE)考生的學習進度。教聯會副主席王惠成今早(30日)在電台節目指，已預期冬季疫情嚴峻，自己擔任校長的中學早前復課後，已盡量加快應屆DSE中六學生的教學進度，目前大部分科目已教授的課程內容，亦完成最近一次評估，惟中六學生之前幾個月的學習進度受疫情影響，因此下月仍會安排中六學生進行面授課堂，每天返回學校溫習及操練等，農曆新年考模擬試。

他表示學校會進一步加強防疫措施，做好空氣流通，避免學生在小息期間有太多接觸，又指，相信不少學校會作同樣安排，把握時間替學生作最後衝刺。

至於其他年級，王稱不少學校在網課及在家學習方面已有經驗，相信學習進度不會有太大影響，但由於網上教授難以掌握學生接收多少，其中學會商討是否要稍作延後原定聖誕假後的考試。

對於政府日前公布改革通識科，王惠成表示，其學校目前6至7名通識科老師，暫時未商討改革後的人手安排，但指不少通識科老師本身都要兼教其他科目。他指，通識科本意是訓練學生多角度看問題及批判性思考，但社會上近年出現所謂「違法達義」的概念，令學生法治意識減弱，又指老師在課堂上提出的例子很重要，同意政府須監管教材。