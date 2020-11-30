港府拒推新一輪保就業　羅致光死撐強化制度助市民轉工

香港爆發第4波新冠肺炎疫，勞工及福利局局長羅致光今早(30日)在電台節目表示，暫時不會考慮新一輪「保就業」計劃。他又指疫情下，有僱員會在經濟重組的過程中轉業，因此當局會強化現有制度，包括加強再培訓及就業配對；亦會優化綜援計劃，為失業人士提供短暫過渡支援。

另外，新一份《施政報告》提及「2元乘車優惠計劃」已大致完成內部評估，羅表示已開始做準備工作，他關注計劃會否被濫用，因此將改用個人八達通推行計劃，並考慮停用及停售長者八達通。他舉例指，如有市民刻意染一頭白髮再使用長者八達通，監管者未必分辨得到他們是否合資格人士。至於日後若所有60歲或以上人士均需購買個人八達通，他稱將在新一份預算案將列出預算金額。

至於港府早前提出的「大灣區青年就業計劃」，他希望可於明年首季正式推出，但細節仍需磨合。羅指出，雖然香港青年有意到大灣區就業的比例不高，但相信計劃提供2000個職位並不算多，未必能滿足所有需求，因此希望更多企業，尤其是大型公司提供更多職位，讓年輕人把握機遇。

他續指內地與香港薪酬有差距，因此政府要以公帑資助參與計劃的企業聘請香港青年，以保持競爭力，但不擔心參與計劃的年輕人日後不再回港發展，認為不應該「綁住年輕人」，不讓他們出去發展。