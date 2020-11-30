明星聚居地加多利山首現確診者　再有患者曾訪海洋公園

第4波疫情昨日（29日）衝破百宗，衞生署昨再披露新一批確診者潛伏期及傳染期行蹤表及住址，不少富豪闊太中招；明星聚居地加多利山、西半山雍景臺、大坑半山融園及大圍桂園等名宅出現多宗源頭不明個案。至於疫情以來最大的爆疫「歌舞群組」繼續蔓延上流社會，畢架山一號、九肚山駿發山莊、西灣河嘉亨灣及大坑半山柏園等有確診者出現。

昨日新增一宗源頭不明個案中，一名59歲女居大圍桂園，於本月23日發病，她報稱曾於本月22日到荃灣如心廣場牛気，翌日到過海洋公園。翻查資料，早前亦有一名歌舞群組確診者，55歲女居住沙田樹德樓，曾於本月19日去過海洋公園。

此外，疫情波及多間食肆，衞生署昨指如市民於11月15日或之後，曾光顧位於中環歷山大廈的意大利餐廳「8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA」、上環泉章居，以及灣仔星月居，須進行強制檢測。其中「8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA」已涉及6宗確診個案曾到訪。

另亦有多間政府場地新上榜，包括深水埗西九龍法院大樓、大角咀西九龍政府合署南座、民航處總部大樓辦公大樓及黃泥涌市政大廈等。

而「歌舞群組」確診範圍持續擴大，至今累計479宗確診，爆疫最嚴峻的場所是位於旺角金雞廣場的「金儷星」，累計錄得73宗確診個案，屬最多人到訪的地方。