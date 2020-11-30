人口普查明年6月展開　聘逾萬人最高薪達2.3萬元

政府人口普查明年6月23日至8月4日進行，政府統計處現正招聘約1.38萬名臨時外勤工作人員，以支援人口普查的資料搜集工作。處方指，臨時外勤工作人員職位包括有組長、覆核員、統計員及工作站助理。當中薪金最高為組長，超過2.3萬港元，要求需為本地在職中小學教師和教學助理；而其他職位薪酬最高則是約1.9萬港元的統計員，最低為工作站助理的8,967港元，適合全日制經本地評審學位，或副學位課程的學生。

政府統計處列出於人口普查服務中心工作的統計員，薪金逾1.9萬港元，而一般統計員則為約1.1萬港元，加上工作站助理，以上招聘職位均要求是全日制經本地評審學位及副學位課程的學生。至於覆核員則要求為全日制經本地評審學位課程的學生，薪金為約1.3萬港元。

政府統計處表示，臨時外勤工作人員需要接受培訓，再安排他們進行實地資料搜集或支援工作。大部分臨時外勤工作人員會在明年7月中起，到訪尚未經網上或其他途徑填交問卷的住戶，以搜集所需資料；部分人員則會在明年6月中開始在人口普查服務中心工作，負責解答電話查詢及進行電話訪問。因應新冠肺炎疫情的不斷發展，政府統計處會採取應變措施，以減少社交接觸。

至於符合要求的人士可透過「二零二一年人口普查網上職位申請系統」申請各個職位。申請人須於今年12月31日下午6時前遞交申請，除了符合學歷要求，亦必須為香港特別行政區永久性居民，書寫暢順中文或英文、能閱讀中文及英文，以及操流利粵語及英語。