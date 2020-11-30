狗隻遭棄養難追究　申訴專員調查漁護署規管成效

狗狗是人類的好朋友，根據政府統計處於2018年3月至6月期間進行的主題性住戶統計調查，全港約有14.7萬個家庭飼養狗隻作為寵物，涉及超過22萬隻狗隻，惟狗隻走失或遭遺棄等個案時有發生，而針對棄養的執法規管成效令人關注。申訴專員公署今日(30日)表示，關注漁農自然護理署作為主管動物福利的政府部門，對狗主責任的規管工作是否有效，公署將就此展開主動調查。市民可於今年12月30日或之前，向公署書面提出意見。

申訴專員趙慧賢表示，是次調查的審研範圍包括在《狂犬病條例》及其附屬法例下，漁護署規管畜養狗隻人士的執管工作是否有效；漁護署處理畜養狗隻人士棄養狗隻及領回走失狗隻的安排是否適當；漁護署在應用及管理狗隻領牌制度方面的工作是否足夠；以及可予改善及加強之處。

她續指，隨着近年社會日益關注動物福利，漁護署在如何善用現行的狗隻領牌制度，提高政府規管狗主的成效，亦值得探討。而公署初步查訊顯示，漁護署過去5年對畜養狗隻人士提出的檢控個案中，大部分涉及違反《狂犬病條例》或《狂犬病規例》，包括沒有在公眾地方妥善控制狗隻、沒有為狗隻申領狗隻牌照，以及狗隻引致他人受傷等。